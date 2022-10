Neuwahlen in Israel: Kommt Netanjahu zurück?

Das Konzept einer breiten Koalition ist in Israel gescheitert: Acht Parteien sollten eine stabile Regierung formen. Das gelang nicht, und daher kann der liberale Ministerpräsident Jair Lapid nicht weitermachen, zum fünften Mal innerhalb von vier Jahren müssen die Israelis wieder zur Wahlurne. Insgesamt stellen sich 39 Parteien zur Wahl. Um in die Knesset einzuziehen, muss eine 3,25-Prozent-Hürde genommen werden. Traditionsreiche Parteien wie Meretz, die sozialdemokratische Arbeitspartei oder die arabische Partei Ra’am könnten Mühe haben, überhaupt noch im Parlament vertreten zu sein. Die größten Chancen hat der langjährige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der wegen Korruptionsvorwürfen abgewählt worden war und nun auf seine Rückkehr hofft. Er könnte von einem extrem rechten und extrem religiösen Bündnis gestützt werden. Die Anführer dieser Gruppe – Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir – wollen Netanjahu zwar unterstützen, fordern aber schon vor der Wahl einen wichtigen Posten. Ben-Gvir will Polizeiminister werden und als solcher den Tempelberg kontrollieren – jenen Ort in Jerusalem, wo Juden und Muslime seit Jahren einen erbitterten Streit um die religiöse Vorherrschaft austragen. Mit einem Vertreter der religiös-zionistischen Partei als Chef der Polizei könnte es zu einer Verschärfung der Auseinandersetzungen kommen. Auch an einer anderen Front will sich Netanjahu als Hardliner profilieren: Er will das von Lapid ausgehandelte historische Handelsabkommen mit dem Libanon nicht in Kraft treten lassen. Viele Wähler sind von den politischen Parteien enttäuscht und wollen gar nicht wählen. Sie sehen sich mit hohen Energie-, Strom- und Lebensmittelpreisen alleingelassen. Die rigiden Corona-Regeln haben vor allem bei sehr libertären und sehr religiösen Gruppen zu einer steigenden Ablehnung der Institutionen geführt. Auch die israelischen Araber sind frustriert, weil ihre Partei in der Regierung wenig erreicht hat. Um das politische Interesse wieder zu wecken, haben die Parteien von links und rechts eine grundsätzliche Debatte über die Natur des Staates Israel angezettelt. Es wird darüber diskutiert, ob Israel ein jüdischer und gleichzeitig ein demokratischer Staat sein könne. Die meisten Israelis interessiert eine Reideologisierung jedoch nicht. Es wird daher erwartet, dass eine Regierungsbildung ausgesprochen schwierig wird und die nächste Wahl bereits im Mai 2023 stattfinden könnte. Wahlergebnisse sind frühestens am Donnerstag zu erwarten.