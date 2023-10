Israel – Massaker auf Musikfestival: „Frauen wurden neben den Leichen ihrer Freunde vergewaltigt“

Samstagmorgen, ein Rave in der Negev-Wüste im äußersten Westzipfel Israels: Besucher des Nova-Festivals feiern ausgelassen das Ende des jüdischen Sukkot-Festes. Explosionsgeräusche aus dem angrenzenden Gazastreifen unterbrechen die Feier, fünf Minuten lang fliegen Raketen in Richtung Israel.



Dann tauchen Terroristen wie aus dem Nichts aus der Wüste auf. Es beginnt ein Massaker. Hunderte Festivalbesucher werden ermordet, Frauen werden vergewaltigt und zahlreiche Menschen entführt. So berichten es überlebende Augenzeugen mehreren internationalen Medien.

Ihnen zufolge rückten Hamas-Terroristen auf Geländewagen vor, während anwesende Polizisten die Menge von vier- bis fünftausend Menschen zum Verlassen des Geländes drängten. „Frauen wurden auf dem Gelände des Raves vergewaltigt, neben den Körpern ihrer Freunde, den Leichen“, berichtete ein Überlebender dem amerikanischen Tablet Magazine.

Eyewitness Account of the Rave Massacre: Scenes of young women raped next to the dead bodies of their friends.https://t.co/jlq5QRbS2h — Tablet Magazine (@tabletmag) October 8, 2023

„Ich habe Videos gesehen, in denen ein Mann von einer Gruppe arabischer Kinder festgehalten wurde“, so der Mann weiter. „Sie sind etwa 16, 17 Jahre alt. Sie sind Kinder, aber sie sind bereits junge Männer, und sie halten diesen Mann fest, und er sieht zu, wie seine Freundin auf ein Fahrrad gesetzt und von ihm weggefahren wird. Gott weiß, was da auf sie zukam.“

Ein anderer Überlebender, der 26-jährige Barkeeper Peleg Oren, berichtete dem britischen Online-Medium Independent über den Beginn des Angriffs: „Ich hatte mein eigenes Auto und versuchte, meine Freunde davon zu überzeugen, mit mir zu fahren, aber einige hatten bereits Taxis bestellt und wollten zusammenbleiben, also hörten sie nicht auf mich.“ Offenbar waren viele Festivalbesucher per Bus angereist. Sie hatten keine Möglichkeit, sich vor dem Angriff in Sicherheit zu bringen.

„Da war ein Auto voller Löcher und Leichen darin“

Peleg hatte dem Independent erzählt, er sei „manisch“ mit dem Auto über die Felder gefahren – vorbei an zerbombten Autos voller erschossener israelischer Zivilisten, die beim Versuch zu fliehen getötet worden waren. „Es gab keine Armee und auch sonst keine Hilfe. Wir benutzten Waze (die Navigations-App, Anm. d. Red.), um uns durch die Felder zu navigieren, und sahen ein Auto zurückkehren, das in unserer Nähe gewesen war, dessen Beifahrer mit der Hand kreiste und sagte: ‚Geh zurück, geh zurück.‘ Da war ein Auto voller Löcher und Leichen darin. Also fuhren wir zurück auf die Felder.“ Wegen des starken Raketen- und Gewehrfeuers habe er sich am Straßenrand versteckt.

Ein Überlebender berichtete dem Tablet Magazine, dass er sich mit Freunden in einem Busch versteckt habe. „Ich hatte das Gefühl, dass sie direkt über unseren Köpfen schossen“, erinnert er sich. „Ich bin in einen Busch gesprungen ... Es fühlte sich an, als ob die Schüsse von 180 Grad um uns herum kamen. Mir war klar, dass wir mindestens ein paar Stunden dort sein würden. Und ich hatte nichts bei mir. Und ich dachte: Das Einzige, was ich will, ist eine Waffe. Ich will etwas, um uns zu beschützen.“ Sie seien die Straße entlanggelaufen, als sie Fahrzeuge der Armee und der Polizei gesehen hätten.

Newly released footage of the attack that took place on the Supernova Festival in the Negev Desert of #Israel yesterday.



Over 250 people at this event alone were slaughtered.



The death toll is currently at 700 and rising.



Many people were also taken hostage.#Israelfestival pic.twitter.com/ezodQlyH4A — MirelaMonte (@MirelaMonte) October 9, 2023

Die Terroristen filmten ihre Untaten und stellten sie ins Netz

Die Hamas hatte ihr Festival-Massaker maximal propagandistisch ausgeschlachtet. Sie verbreitete Bilder von entführten Personen, das Video einer offenbar leblosen, halbnackten und verstümmelten Frau im Kofferraum eines Hamas-Geländewagens ging um die Welt. Terroristen fuhren sie johlend durch den Gazastreifen. Dann kam heraus: Das mutmaßlich leblose Opfer Shani Louk, 31, ist deutsche Staatsbürgerin. In einer Videoansprache auf Deutsch bat ihre Mutter die Öffentlichkeit, ihr bei der Suche nach ihrer Tochter zu helfen. Inzwischen hat X (vormals Twitter) das Video gelöscht, auf dem Terroristen die bewusstlose Shani Louk durch Gaza fahren.

Noa Argamani, eine weitere junge Frau, wurde auf einem Motorrad entführt. Sie war ebenfalls auf einem Video zu sehen, das auf X am Wochenende viral gegangen war. Ihr Kindheitsfreund Yad Gorjalstan, 27 Jahre alt, hatte die letzten Screenshots von Noas Nachrichten kurz vor ihrer Gefangennahme geteilt. Sie schrieb, dass sie sich mit einer Gruppe versteckte, während die Angreifer Menschen jagten. „Sie sagte, dass es Terroristen gibt, die durchdrehen, die Menschen töten und entführen“, sagte Gorjalstan dem Independent. Zuletzt habe er von ihr am Samstagmorgen um 10 Uhr gehört, dann habe er sie in dem bekannten Propagandavideo der Hamas gesehen.

„Es bricht mir das Herz, weil Noa bald Geburtstag hat und das Wissen, dass sie in Gaza sein wird, mich umbringt“, so Gorjalstan gegenüber dem Independent. „Ich war gestern bei Noas Vater und seiner Familie – wenn ich sehe, wie er um Hilfe schreit, weil sein einziges Kind entführt wurde, er ist am Boden zerstört; Sie können sich nicht vorstellen, wie sich das anfühlt.“

This video appears to show 25-year-old Noa Argamani being kidnapped by Hamas fighters in Israel.



Noa was manhandled on a motorbike and driven across the desert. Her father was in tears as he spoke to reporters about her disappearancehttps://t.co/G2KFlVqF8t pic.twitter.com/wnYALo91hB — Sky News (@SkyNews) October 8, 2023

Nova-Festival: Bislang 260 Tote geborgen, die Suche dauert an

Angehörige und Verwandte berichteten israelischen Medien von Panik-Nachrichten, die ihnen Festivalbesucher gesendet hätten. Die Mutter einer ermordeten jungen Frau berichtete dem israelischen Nachrichtenmedium Mako, ihre Tochter habe aufgrund eines gebrochenen Beins nicht fliehen können. „Sie hatte keine Möglichkeit zu entkommen.“

Ein weiterer Vermisster, der für die Sicherheit auf dem Festival zuständig gewesen war, sagte in einer Sprachnachricht: „Sie treiben vor unseren Augen Leute aus der Party zusammen. Wir sagen allen, sie sollen hier verdammt noch mal weg.“ Das berichtete ein Freund dem Independent.

Wie viele der Vermissten tot oder entführt sind, kann derzeit noch nicht abschließend festgestellt werden. Es ist ebenfalls unklar, wie viele der Geiseln im Gazastreifen noch am Leben sind.

„Wir sind sehr besorgt um das Wohlergehen und das Leben der Geiseln. Zum jetzigen Zeitpunkt kann wohl niemand garantieren, dass sie lebend zurückkehren werden“, sagte Oberstleutnant Jonathan Conricus, ein internationaler Sprecher der israelischen Armee, dem Independent. Bislang wurden 260 Tote auf dem Festivalgelände geborgen. Die Suche nach Toten, Überlebenden und Vermissten ist noch nicht abgeschlossen.

Nach israelischen Angaben hatten Hamas-Terroristen 700 Menschen auf israelischem Boden ermordet, 2100 verletzt und mindestens 100 Menschen in den Gazastreifen entführt – darunter etliche Soldaten, aber auch viele Kinder, Frauen und Alte.