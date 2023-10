Israel: Panzer in Gaza, neue Front mit Hisbollah droht

Israel hat seine Angriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt und die Einsätze am Boden ausgeweitet. Am Montag rückten der AFP zufolge kurzzeitig Panzer in ein Viertel am Stadtrand von Gaza-Stadt vor. Das israelische Militär sprach von Dutzenden „Terroristen“, die bei den nächtlichen Angriffen getötet worden seien. Auch die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas meldete Gefechte. Terroristen der Hamas im Gazastreifen haben ihrerseits Israel mit Raketen angegriffen. In Jerusalem, im Zentrum des Landes und im Süden heulten am Montag die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Es gab Alarm unter anderem in Jerusalem und Be’er Sheva.

Auch im Norden gab es Gefechte zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah. Die vom Iran finanzierte Miliz gerät stärker in den Fokus als bisher. Der Parteichef von Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, forderte ein härteres Vorgehen gegen die Hisbollah im Libanon. Er wies darauf hin, dass die vom Iran unterstützte Terrormiliz ihre Absicht signalisiert habe, die Feindseligkeiten gegen Israel auszuweiten, so die Times of Israel. Liberman, dessen Oppositionspartei Netanjahus Notstandsregierung bisher abgelehnt hat, kritisiert die Einschätzung israelischer Analysten und Beamter, dass die Hisbollah derzeit nur symbolische Kämpfe zur Unterstützung der Hamas und ihres Krieges gegen Israel führe.

„Ich habe wirklich, wirklich Einwände gegen solche Aussagen“, sagt der ehemalige Verteidigungsminister und fügt seinen Eindruck hinzu, dass eine Truppe, die systematisch israelische Beobachtungspunkte zerstört, „Angriff als Absicht hat“.



„Wir können nicht eines Tages mit einer schweren Raketensalve aufwachen, die auf Haifa und Tel Aviv zufliegt“, fügt Liberman hinzu.

Für die Autonomiebehörde der Palästinenser steht fest: Ohne Zweistaatenlösung will sie nicht die Regierung im Gazastreifen übernehmen, wenn die Hamas nicht mehr an der Macht sein sollte. Der Premierminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammad Shtayyeh, sagte laut der Zeitung Yediot Ahronot, dass die Autonomiebehörde ohne Vereinbarung, die die Annexion des Westjordanlandes und des Gazastreifens zu einem vereinten palästinensischen Staat vorsieht, die Kontrolle über Gaza nicht übernehmen werde. Auch im Westjordanland ist es in den vergangenen Tagen zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 600 Ziele im Gazastreifen von Kampfjets, Drohnen und Artillerie getroffen und Dutzende Terroristen getötet, „die sich in Gebäuden und Tunneln verbarrikadiert hatten und einen Angriff versuchten“. Weiter hieß es, ein israelisches Flugzeug habe ein Gebäude angegriffen, in dem sich laut der Armee „über 20 Hamas-Terroristen befanden“.



Die israelischen Angriffe im Gazastreifen zählten zu den heftigsten seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel Anfang Oktober.

Auf von der Armee veröffentlichten Videos waren Kolonnen israelischer Panzer und gepanzerter Bulldozer zu sehen, die sich durch den Sand wühlten. Weiter zeigten diese Aufnahmen israelische Scharfschützen, die Stellung in leer stehenden Wohnhäusern beziehen.



Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, dass „Dutzende“ Panzer in den Bezirk Al-Seitun am südlichen Rand von Gaza-Stadt eingedrungen seien und eine wichtige Straße vom Norden in den Süden des Palästinensergebiets abgeschnitten hätten. Autos, welche die Straße befuhren, wurden demnach beschossen. Nach knapp einer Stunde zogen sich die Panzer den Augenzeugen zufolge wieder in Richtung der Grenze zurück.

Die Essedin-al-Qassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, teilten mit, Panzerabwehrgeschosse in Richtung von zwei Panzern der israelischen Armee abgeschossen zu haben, die nach Gaza-Stadt eingedrungen waren. Über ihren Pressedienst erklärte die im Gazastreifen herrschende Hamas, die israelische Armee versuche, „das falsche Bild zu vermitteln, dass ihre Soldaten innerhalb des Gazastreifens präsent sind, obwohl die Schläge des Widerstands sie daran hindern“.

Am Wochenende hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu „eine neue Etappe“ im Krieg gegen die Hamas ausgerufen. Die israelische Armee appellierte am Sonntag erneut nachdrücklich an die Einwohner von Gaza-Stadt, in den Süden zu fliehen. Angaben der Vereinten Nationen zufolge wurden auch alle zehn Krankenhäuser im Norden der Stadt zur Evakuierung aufgefordert, in denen UN-Angaben zufolge Tausende Patienten behandelt und 117.000 Vertriebene untergebracht wurden.

Seit Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel am 7. Oktober wurden nach jüngsten, nicht unabhängig überprüfbaren Angaben der Hamas mehr als 8300 Palästinenser im Gazastreifen getötet.



Am Montag gab die israelische Botschaft den Tod der von der Hamas verschleppten Deutschisraelin Shani Louk bekannt. Bei den Bemühungen um die Freilassung von Geiseln in der Hand der islamistischen Hamas will die Bundesregierung nach Angaben des deutschen Botschafters in Israel, Steffen Seibert, alle diplomatischen Möglichkeiten nutzen.

Die Hamas gehe wahrscheinlich davon aus, dass die Existenz der Geiseln in ihren Tunneln eine Art Versicherung sei, sagte Seibert weiter. Deutschland versuche, über alle Wege Nachrichten an die Hamas zu bringen. „Bisher ist der Erfolg nicht groß. Es ist aber auch nicht besonders hilfreich, wenn man darüber in der Öffentlichkeit viel redet.“ Laut Seibert ist eine niedrige zweistellige Zahl an deutschen Staatsbürgern unter den Geiseln, die die Hamas im Zuge ihres Terrorüberfalls am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppte. Die Familien hatten von 14 deutschen Geiseln gesprochen. (mit AFP und dpa)