Israel: Raketenangriff aus Gazastreifen trotz Waffenruhe

Fünf Tage liefern sich Israel und militante Palästinenser in Gaza erbitterte Kämpfe. Ägypten vermittelt eine Feuerpause. Doch die ist offenbar nur von kurzer...

Raketen, die am Samstag aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden, fliegen in Richtung Israel. ZUMA Press Wire/dpa Abdel Kareem Hana/APA Images via