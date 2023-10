Israel, USA, Russland: Wie schaut Wladimir Putin auf den Krieg gegen Israel?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ließ keinen Zweifel an seiner Einschätzung des Hamas-Angriffs im israelischen Südwesten: ein Akt des Terrors, den es zu bekämpfen gelte – egal an welchem Ort der Welt. Die Analogie war offensichtlich: Wie Israel sieht Selenskyj sein Land im Kampf gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner, den es anders als mit westlicher, vor allem US–Unterstützung nicht bezwingen kann.

Zu dem Zeitpunkt hatte sein russischer Amtskollege Wladimir Putin bereits betont, dass er weiterhin eine Zweistaatenlösung für Palästina und Israel präferiert, mit Ostjerusalem als palästinensischer Hauptstadt. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa rief zu Gewaltverzicht, einem Waffenstillstand und Verhandlungen auf.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Russland ergreift selten Partei

Den Job des Wadenbeißers übernahm wie letzthin üblich der russische Ex–Präsident Dmitri Medwedew. Auf Telegram behauptet er, die nahöstliche Konfrontation sei vorhersehbar gewesen. Doch statt sich mit dem Konflikt zu beschäftigen, hätten Washington und seine Verbündeten – wörtlich „diese Idioten“ – mit „Neonazis“ gemeinsame Sache gemacht, um zwei Brudervölker gegeneinander aufzubringen.

Dass Russland beim Angriff der Hamas die Finger im Spiel gehabt hat, ist unwahrscheinlich. Moskau hat kein Interesse daran, die sich abzeichnende sunnitisch–israelische Entente zu torpedieren. Dagegen spricht schon, dass der Kreml geradezu stolz darauf ist, mit allen Ländern der Region gute Beziehungen zu pflegen. Das gilt für Araber, Türken, Perser, Israelis eingeschlossen. Auch zu den Palästinensern hält Moskau Kontakt. Dennoch ergreift Russland selten Partei.

Für die Türkei kommen die Angriffe zur Unzeit

Der russische Aufruf – Zurückhaltung, Gewaltverzicht, Verhandlungen – wird von einem Großteil der nicht-westlichen Welt geteilt. Offen Partei zugunsten des Aggressors Hamas ergreifen nur wenige Länder, darunter der Iran und Qatar. Doch auch die Parteinahme zugunsten Israels ist nicht universal. Die Positionierungen ähneln denen im Ukrainekrieg. Angriffe auf die Zivilbevölkerung werden allseits verurteilt, doch nur im Westen dominiert die kompromisslose Solidarität mit dem attackierten Israel.

Für die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und Saudi-Arabien kommt der Angriff zur Unzeit. Auch für die Türkei; die genannten Länder arbeiten an der diplomatischen und wirtschaftlichen Annäherung an Israel. Erst im Vormonat trafen sich Recep Tayyip Erdoğan und Benjamin Netanyahu zu ihrem ersten Gespräch überhaupt.

Viele nicht-westliche Länder solidarisieren mit den Palästinensern

Wahrscheinlich hat der Hamas-Angriff genau das Ziel, diese Annäherung zu torpedieren. Doch es gibt weitere Erklärungsmuster. Seit Jahrzehnten werden sogenannte Lösungen des Nahostkonflikts präsentiert: Camp David 1978, Oslo 1993, Oslo 1995, Camp David 2000. Keine hat sich als nachhaltig wirksam erwiesen. Derweil tickt die demographische Uhr.

Das Medianalter in Israel liegt bei 29 Jahren – die Hälfte der Bevölkerung ist jünger, die Hälfte älter. In den palästinensischen Gebieten sind es 19,6 Jahre, ein deutlicher Unterschied (in Deutschland reden wir über 44,9 Jahre). Historisch gab es solche Phasen auch in Europa; für Fanatiker und Ideologen sind Massen aufgebrachter junger und gewaltbereiter Männer die Nahrung, ihren Wahn zu speisen.

Versteht man den globalen geopolitischen Megatrend als Anschwellen einer west-skeptischen (und in Teilen anti-westlichen) Grundstimmung, so symbolisieren der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der aserbeidschanische Eintageskrieg gegen die Armenier in Bergkarabach und der brutale Hamas–Angriff aus dem Gazastreifen heraus die zunehmende Erosion einer nur noch vermeintlich gültigen westlichen Ordnung.

Bildstrecke

Nach einem israelischen Luftangriff auf ein palästinensisches Wohngebiet steigt Rauch nach der Explosion auf. Adel Hana/AP Palästinenser überqueren den Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Yusef Mohammed/imago Ein zerstörtes Gebäude Gaza-Stadt. Omar Ashtawy/imago Eine von militanten Palästinensern im Gazastreifen abgefeuerte Rakete wird am 8. Oktober 2023 über Sderot vom israelischen Raketenabwehrsystem „Iron Dome“ abgefangen. Jack Guez/AFP Rauchwolke über Gaza-Stadt Mahmud Hams/AFP Palästinenser feiern an einem zerstörten israelischen Panzer am Zaun des Gazastreifens östlich von Khan Younis. Yasser Qudih/imago Ein Mann umarmt einen Familienangehörigen im palästinensischen Gebiet und weint. Saher Alghorra/dpa Ein Mann nimmt ein Solarpanel von einer Moschee, die bei einem israelischen Luftangriff in Khan Younis im Gazastreifen zerstört wurde. Yousef Masoud/AP Israelis spenden in einem Krankenhaus in Tel Aviv Blut Jack Guez/AFP Israelische Rettungsteams treffen am 7. Oktober 2023 in der Nähe der südlichen Stadt Sderot ein, um einen Verwundeten zu evakuieren. Menahem Kahana/AFP Ein israelischer Soldat geht hinter einem Auto in Deckung, während er auf einer Hauptstraße in der Nähe des Kibbuz Gevim nahe der Grenze zum Gazastreifen am 7. Oktober 2023 nach Leichen sucht. Oren Ziv/AFP Tel Aviv: Benjamin Netanjahu (l-r), Ministerpräsident von Israel, und Yoav Gallant, Verteidigungsminister von Isral, besprechen im Hauptquartier der Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) die aktuelle Lage im Konflikt zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe Hamas. Amos Ben-Gershom/dpa Palästinensische Gebiete, Gaza-Stadt: Palästinenser übernehmen die Kontrolle über ein israelisches Militärfahrzeug, nachdem sie den Grenzzaun zu Israel von Jabalia im nördlichen Gazastreifen aus überquert haben. Mohammed Talatene/dpa Palästinensische Feuerwehrleute löschen ein Feuer, das in einem durch israelische Luftangriffe zerstörten Gebäude in Gaza-Stadt wütete Mohammed Abed/AFP Am Himmel über Gaza-Stadt sind Raketen zu sehen, die in Richtung Israel fliegen. Mohammed Talatene/dpa Familienmitglieder und Angehörige trauern in der Leichenhalle eines Krankenhauses in Gaza-Stadt Eyda Baba/AFP 1 / 16

Der Westen ist hilflos

Israel ist durch den Angriff zur allerhärtesten Reaktion verurteilt. Jeder Kompromiss, jedes Verständnis und jedes Entgegenkommen würde in der Kultur des Nahen Ostens als Schwäche verstanden. Andererseits würde die Unterwerfung oder Zerstörung des Gazastreifens wahrscheinlich eine breite Solidarisierung mit den Palästinensern auslösen – dass es die Hamas war, die Israel in diese Falle lockte, wäre nach fünf Tagen wohl von vielen vergessen. Ein Dilemma.

Die arabische-israelische Annäherung ist heute schon ein Wunsch der Vergangenheit. Und der Westen ist hilflos. Er kann nur hoffen, dass der Konflikt nicht durch eine iranische Beteiligung zum Weltkrieg eskaliert. Putin hingegen fällt ein Nebenkriegsschauplatz in den Schoß, der in den USA schon bald die Frage laut werden lässt: Wer ist uns näher, die Ukrainer oder die Israelis?



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de