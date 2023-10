Tausende Raketen der Hamas auf israelisches Territorium, dutzende palästinensische Terroristen dringen ebendort ein. Es gibt Tote, Entführungen und Bilder, die binnen Sekunden über Kommunikationskanäle um die Welt gehen und Schrecken verbreiten – Szenen, wie man sie sich von einer Endzeitschlacht vorstellt: Menschen werden vorgeführt und Ermordete als Trophäen hergezeigt und später geschändet.

Angriffe einer ungeahnten Dimension

Der am Samstag begonnene Angriff auf Israel hat eine Dimension, die man sich vor zwei Tagen noch nicht hätte vorstellen können. Die Hamas schlug grundsätzlich an drei Fronten zu. Über Luft, das kannte man eigentlich bereits, weil man in den vergangenen Jahren gelernt hat, mit den Raketenangriffen zu leben. Nun kamen Terroristen jedoch auch mit „Paragleitern“ über die Sperranlage und feuerten bereits aus der Luft mit Maschinenpistolen – ein surreales Bild. Was ebenfalls neu war: Die Hamas-Kämpfer kamen auch über das Meer und insbesondere, das ist die größtmögliche Eskalation gewesen, über den Landweg.

Dementsprechend sprechen viele Beobachter von einem quasi Dreifrontenkrieg, dem sich Israel nun stellen müsse. In Wahrheit ist es zwar eine Front im Süden, die es keinesfalls kleinzureden gilt, doch weitere Fronten könnten sich tatsächlich eröffnen. Entscheidend dafür werden die kommenden Stunden und Tage. Der ehemalige Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats in Israel, Giora Eiland, sprach gar von einer drastischen Lage – man sei „nahe an einer Katastrophe“.

Israel völlig überrumpelt – Netanjahu: „Wir sind im Krieg“

Es sind Vorbereitungen für etwas Großes: Ärzte wurden von Auslandsreisen zurück ins Land beordert, es gibt einen Aufruf zum Blutspenden, Reservisten werden ins bisher noch unbekannter Zahl einberufen. „Wir sind im Krieg“ – mit diesen Worten wandte sich Premierminister Benjamin Netanjahu an seine Bevölkerung und bereitete sie auf eine schwere Zeit vor. Wie lange diese sein wird, hängt von vielen Faktoren ab.

Es ist unbestritten, dass in den vergangenen Monaten mehrfach vor einem Angriff auf Israel aus mehreren Richtungen gewarnt wurde. Im Zentrum stand dabei jedoch nicht die Hamas, sondern die vom Iran unterstützte Hisbollah im Süd-Libanon. Mit einem Angriff dieser Dimension vonseiten der Hamas rechnete jedoch niemand. Das dürfte für geschulte Beobachter und Experten noch entschuldbar sein, für den weltweit berüchtigten und hochgeachteten israelischen Geheimdienst „Mossad“ jedoch keineswegs. Ihn traf der gestrige Angriff offensichtlich völlig unvorbereitet – dasselbe gilt für die Verteidigungsstreitkräfte und die ultrarechte Regierung unter Netanjahu.



Die einzig wahre Erklärung, wie ein solches Überrennen der israelischen Armee durch eine paramilitärische Gruppe möglich werden konnte, wird (noch) nicht zu finden sein. Es sind vermutlich mehrere Bausteine, die dazu beigetragen haben.

Die Hamas hatte Zeit – und die nützte sie

Fakt ist, dass es lange Zeit vergleichsweise still um die Hamas war. Die vereinzelten Raketen-Salven waren für sie kaum Aufwand, sie verbrauchten vergleichsweise wenig Ressourcen und riefen auch keine großangelegten Angriffe auf ihre Kasernen und Lager vonseiten Israels hervor. Die verstrichene Zeit dürften die Islamisten gut genutzt haben, um den gestern begonnenen Angriff zu planen und vorzubereiten.

Bekannt ist auch, dass der sicherheitspolitische Fokus der Regierung in den vergangenen Monaten insbesondere dem Westjordanland galt. Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, der selbst in Kirjat Arba mitten in der West-Bank lebt, setzte auf eine massive und radikale Unterstützung der jüdischen Siedler. Dadurch angestachelt sahen sich diese in der Lage, selbst immer wieder provokative Aktionen zu setzen, die dann oft zu gewalttätigen Reaktionen vonseiten der Palästinenser führten. In der Konsequenz wurde die Militärpräsenz im Westjordanland massiv verstärkt – Kräfte, die nun offensichtlich im Süden und rund um den Gazastreifen fehlten.

Innenpolitisches Chaos als Chance für die Hamas

Darüber hinaus war man zuletzt mit innenpolitischen Querelen beschäftigt, was mit Sicherheit auch ein Mitgrund für den Zeitpunkt des gestrigen Angriffs war. Die innenpolitische Krise rund um die Justizreform und die damit zusammenhängenden Proteste verschiedenster Seiten haben für die Terroristen ein Fenster geöffnet. Hunderte Reservisten hatten ihre Bereitschaft beendet, insbesondere in der Luftwaffe kriselte es.

Nicht wenige Experten hatten die Sorge vor einer dritten Intifada aber auch ganz offensiv zurückgewiesen – dazu seien die Palästinenser aktuell gar nicht in der Lage, hieß es immer wieder. Die gestrigen Angriffe überstiegen die ersten beiden Intifada in ihrer Tragweite und Brutalität jedoch sogar.



Rückendeckung für die Angriffe der Hamas gab es in unterschiedlichen Abstufungen etwa vom Irak, von Kuwait und von Katar. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und die Türkei, die allesamt in der jüngeren Vergangenheit die Beziehungen zu Israel stärker normalisiert hatten, forderten beide Seiten auf, die Kämpfe zu beenden.

„Der neue Mittlere Osten“

Das ist deshalb so relevant, weil sich insbesondere die Annäherung zwischen Israel und den Saudis in den vergangenen Tagen und Wochen intensiviert hatte. Der Mittlere Osten war im Begriff einer Neuordnung. Passend dazu zeigte Benjamin Netanjahu vor kurzem bei der UNO-Generalversammlung eine Landkarte mit der Überschrift: „Der neue Mittlere Osten“. Was darauf fehlte, waren das Westjordanland und der Gazastreifen – der Premierminister hatte diese beiden Gebiete kurzerhand seinem eigenen Territorium einverleibt.

Als quasi Übervater dieser israelisch-saudischen Annäherung fungierten die USA, die größtes Interesse daran haben, die beiden mit ihnen verbündeten Staaten unter ihrer Patronanz zusammenzubringen. Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstag, dass Saudi-Arabien die Ölproduktion im kommenden Jahr steigern könnte, um die USA gut zu stimmen. Als Konsequenz soll es dafür ein Abkommen zwischen den beiden Ländern geben, aus dem der erste wichtige Aspekt ein Verteidigungspakt zwischen Riyadh und Washington wäre, der zweite die Anerkennung Israels durch die Saudis. Etwa für den Iran wäre eine Normalisierung der saudi-arabischen Beziehungen zu Israel ein Verrat an den Palästinensern.

Druck auf die arabischen Staaten könnte steigen, Iran sieht einen „Wendepunkt“

Je länger der Konflikt dauert, desto größer wird jedoch der Druck auf andere arabische Staaten, sich bis zu einem gewissen Grad mit der palästinensischen Sache, auch hier mit der Hamas, zu solidarisieren. Das dürfte in einem Teil der arabischen Länder aus der eigenen Bevölkerung heraus initiiert werden, auch wenn man mit den Palästinensern per se nicht unbedingt etwas zu tun haben möchte.

Den größten Applaus für die Angriffe gab es wenig überraschend aus dem Iran, dessen Mullah-Regime dem Staat Israel bekanntlich das Existenzrecht abspricht. Bereits im Sommer waren Hamas-Vertreter zu Gesprächen in Teheran, heute sicherte man den palästinensischen Kämpfern sofort Unterstützung zu. Irans Außenamtssprecher sieht sogar einen „Wendepunkt in der Fortsetzung des bewaffneten Widerstands des palästinensischen Volkes gegen die Zionisten“.

Folgt nun ein Flächenbrand?

Wie es nun weiter geht, hängt von vielen Faktoren ab. Entscheidend werden zum einen die Nordgrenze Israels und zum anderen das Westjordanland sein – zumindest auf eine Eskalation in Bezug auf ersteres bereite man sich bereits vor, wie es heute von israelischer Seite hieß.



Eröffnet die Hisbollah auch die Front im Norden, kann dies die Lage schlagartig und drastisch verschärfen. Schon gestern meldete sich die Terrororganisation aus dem Libanon und beglückwünschte die Hamas für die erfolgreichen Angriffe ihrer Kassam-Brigaden. Darüber hinaus ließ man wissen, dass man die fortlaufende Entwicklung genau beobachte und in engem Kontakt mit den islamischen Widerstandskräften im Gazastreifen stehe.

Schon seit Wochen hört man von der Hisbollah gezielte Botschaften an bzw. über Israel. Das Land sei schwach geworden, man solle sich nicht sicher fühlen. Dabei wäre die Chance für die Hisbollah aktuell tatsächlich vergleichsweise günstig. Israel wird wegen der offensichtlich großen Zahl an Geiseln im Gazastreifen der eigenen Doktrin folgend wohl kaum um eine Bodenoffensive kommen. Denn in Israel gilt es als ungeschriebenes Gesetz, dass Staatsbürger immer „nachhause“ geholt werden. Das gilt auch für nicht mehr am Leben befindliche Israelis. Das verlangt den Verteidigungsstreitkräften viel ab, eine Konzentration des Militärpersonals im Norden wäre nur bedingt möglich.

Greifen die Angriffe auch aufs Westjordanland über?

Der zweite wichtige Schauplatz ist das Westjordanland. Dort war es das ganze Jahr über immer wieder zu gröberen Ausschreitungen gekommen, auch in den vergangenen Tagen gab es Vorfälle. Seit Jahresbeginn starben bei Anschlägen mehr als zwei Dutzend Israelis, rund doppelt so viele Palästinenser wurden nach israelischen Militäreinsätzen oder bei Attentaten getötet – allermeist standen dabei Palästinenser aus dem Westjordanland im Zentrum.

Dass der Einfluss der dort eigentlich regierenden Fatah immer stärker schwand und parallel jener der Hamas stieg, ist kein Geheimnis. Die Fatah ist im Westjordanland als korrupt und unfähig verschrien. Zumindest zweiteres Negativattribut dürfte man der Hamas von palästinensischer Seite aus nicht attestieren, sie haben nun umso mehr das Image der „Macher“. Reicht der Einfluss zweiterer nun aus, um nachhaltige Aufstandsbewegungen etwa in Ramallah, Nablus, Hebron und in Jenin zu initiieren, ist ein Flächenbrand wahrscheinlich. Die Palästinenser haben dort kaum etwas zu verlieren, das macht die Situation enorm volatil. Greifen die Kämpfe auf das Westjordanland über, müsste man mit solchen wohl auch in Jerusalem und anderen Teilen des Landes rechnen.

Auch „Bibis“ Vermächtnis steht nun am Spiel

Der gestrige Tag wird auch die Innenpolitik Israels ein weiteres Mal durcheinander würfeln. Wieder einmal könnten die Karriere und das gesamte Vermächtnis Netanjahus am Spiel stehen. Die erste Runde hat er bereits deutlich verloren: Mossad und Verteidigungsstreitkräfte wurden gestern eiskalt überrumpelt, es gab hunderte Hilferufe aus der Bevölkerung und die Frage, wo das „verdammte Militär“ denn stecke, wurde im gesamten Süden bemüht. Der Premierminister wird wohl versuchen, die Verantwortung auf den bei ihm ohnehin in Ungnade gefallenen Verteidigungsminister Gallant zu schieben, in Wahrheit könnte die Schuld an den vielen Toten gestern aber an „Bibi“ hängen bleiben.

Was dabei jedoch nicht zu unterschätzen ist: Kriege und Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung haben den Staat Israel quasi mitkonstituiert. Immer, wenn es eng wurde, stand die so divers zusammengesetzte israelische Bevölkerung zusammen. Klar ist zwar, dass Israels Gesellschaft noch nie so gespalten war, wie dies aktuell aufgrund der innenpolitischen Krise der Fall ist, doch könnte es gut sein, dass ein größerer Krieg nun den nötigen Kitt bildet. Netanjahu hätte damit ein weiteres Mal seinen Kopf aus der Schlinge gezogen.

Der 7. Oktober wird unbestritten ein Tag sein, der in die Geschichte Israels eingehen wird. Mit welchem Gefühl man in Zukunft auf dieses Datum zurückblicken wird, das wird sich erst weisen. Es ist jedoch gut möglich, dass sich die israelische Innenpolitik, die arabische Welt und die staatlichen Konstellationen im Nahen und Mittleren Osten durch, mit den gestrigen Angriffen beginnend, nachhaltig ändern werden.



