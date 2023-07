Israel vor der Entscheidung

In Israel geht der geplante Umbau der Justiz durch die rechtsreligiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in eine entscheidende Phase. Das Parlament in Jerusalem begann am Sonntag eine Marathonsitzung, um über ein Kernelement der umstrittenen Pläne abschließend zu beraten. Möglicherweise wird schon an diesem Montag darüber abgestimmt. Parallel dazu gingen wieder Hunderttausende auf die Straßen, um gegen eine Schwächung der Justiz zu demonstrieren. Viele Israelis sehen die Demokratie in ihrem Heimatland in Gefahr.

Besonders deutlich wurde die Sorge um die Zukunft Israels von Militär- und Sicherheitsverantwortlichen geäußert: Der Stabschef der israelischen Streitkräfte, Generalleutnant Herzi Halevi, warnte am Sonntag, dass die Einheit der israelischen Verteidigungskräfte „gefährlich“ geschädigt worden sei, da Tausende von Reservisten aus Protest gegen die Pläne der Regierung angekündigt hatten, ihren Freiwilligendienst zu beenden. Er forderte diese Reservisten zum Umdenken auf und sagte: „Ich fordere sie auf, in den Dienst zurückzukehren.“ Und er warnte, dass Israel ohne eine vereinte IDF mit den „besten“ Soldaten in existenzieller Gefahr wäre. „Wenn unsere Armee nicht eine starke und geeinte Armee ist und wenn die Besten nicht in der IDF dienen, werden wir als Staat in der Region nicht weiter existieren können“, sagte Halevi. „Wir haben versucht, die Streitkräfte aus der Debatte herauszuhalten, aber aufgrund ihrer Intensität in der israelischen Gesellschaft wurden wir hineingezogen, und der Zusammenhalt des Militärs wurde beeinträchtigt“, schrieb der Stabschef in einem Brief an die Truppen. „Es ist unsere Pflicht zu verhindern, dass sich diese Risse vergrößern.“

Am Wochenende gingen wieder Hunderttausende auf die Straßen. Die Organisatoren gaben die Zahl der Teilnehmer am Samstag mit mehr als einer halben Million an – es war einer der größten Protesttage seit Beginn der Demonstrationen Anfang Januar. Am Sonntag wurden die Kundgebungen fortgesetzt. In Jerusalem gab es auch Proteste von Netanjahu-Unterstützern. Sie bildeten eine Menschenkette durch die Altstadt.

Bereits am Samstag waren Tausende zum Hauptquartier des Dachverbands der Gewerkschaften (Histadrut) marschiert und hatten die Ausrufung eines Generalstreiks gefordert. Am Sonntag legte die Gewerkschaft einen Kompromiss vor, der aber von allen Seiten abgelehnt wurde. Der Gewerkschaftsbund mit 800.000 Mitgliedern hatte Ende März wegen der Entlassung von Verteidigungsminister Joav Galant durch Netanjahu schon einmal zum Generalstreik aufgerufen. Der Minister hatte zuvor den Umbau der Justiz kritisiert. Netanjahu setzte die Pläne dann vorübergehend aus, und die Entlassung wurde rückgängig gemacht.

Unterdessen dauerten im Hintergrund Gespräche über einen möglichen Kompromiss zwischen Regierung und Opposition an – zeitweise ohne Netanjahu. Der 73-Jährige bekam nur wenige Stunden vor Beginn der Beratungen im Krankenhaus einen Herzschrittmacher eingesetzt. Nach Angaben der Ärzte überstand er den Eingriff gut. Netanjahu war vor einer Woche ins Krankenhaus eingeliefert worden. Damals hieß es noch, er sei zu lange ohne Wasser und Kopfbedeckung in der Sonne gewesen.

Offen war, ob er rechtzeitig zur Abstimmung in der Knesset sein kann. In einem kurzen Video nach der OP versprach er jedoch, dabei zu sein. Wie im Zuge der Untersuchungen herauskam, leidet Netanjahu seit vielen Jahren unter einer Herzerkrankung. Der israelischen Öffentlichkeit war diese Tatsache nie mitgeteilt worden.

Das Gesetz ist Teil eines größeren Pakets, das von Kritikern als Gefahr für Israels Demokratie eingestuft wird. Alle bisherigen Verhandlungen zwischen der rechten Koalition und der Opposition blieben bislang ohne Erfolg. Am Sonntag mehrten sich zunächst Berichte, dass noch vor der Abstimmung ein Kompromiss erzielt werden könnte. Netanjahus Likud-Partei lehnte dann jedoch einen seit Tagen kursierenden Vorschlag dazu ab.

Dem Höchsten Gericht des Landes soll es mit dem Gesetz nicht mehr möglich sein, eine Entscheidung der Regierung oder einzelner Minister als „unangemessen“ zu bewerten. Kritiker fürchten, dass dies Korruption und die willkürliche Besetzung wichtiger Posten und Entlassungen begünstigt. Die Netanjahu-Regierung wirft der Justiz dagegen vor, sich zu sehr in politische Entscheidungen einzumischen. Der Vorsitzende der Rechtsanwaltskammer, Amit Becher, kündigte an, bei einer Verabschiedung juristisch gegen das Gesetz vorzugehen.