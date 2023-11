Israel will Kontrolle über Gaza: Ist das das Ende für den Staat Palästina?

Israel soll nach dem Willen von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu „für unbestimmte Zeit die gesamte Verantwortung für die Sicherheit“ im Gazastreifen übernehmen. Damit sagt Netanjahu, dass Israel zwar keine vollständige Okkupation anstrebe. Doch die in einem am Montag ausgestrahlten Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC News getätigte Aussage wäre, wenn es dazu kommt, auch das Ende einer Zweistaatenlösung, wie sie bisher angestrebt wurde.

Wenn Israel nach dem Krieg die Verantwortung über den Gazastreifen nicht übernähme, würde es zu einem „Ausbruch des Terrors der Hamas“ in einem unvorstellbaren Ausmaß kommen, erklärte Netanjahu. „Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir sie (die Verantwortung) nicht haben“, sagte er. Der Krieg werde so lange fortgesetzt, bis Israel die Kontrolle über den Gazastreifen wiederhergestellt habe und die „allgemeine Sicherheit“ gewährleistet sei, sagte Netanjahu. Er ging nicht auf Details ein, welche Folgen eine direkte Verantwortlichkeit Israels für die „Sicherheit“ in Gaza habe. Eine solche Rolle könnte weitreichende Zuständigkeiten bedeuten: Neben Militär und Polizei könnte Israel auch darauf bestehen, die Telekommunikation, das Internet und die Medien direkt zu kontrollieren. Auch könnten Schlüsselindustrien wie die Bereiche Energie oder Schifffahrt darunter fallen. Unklar ist zudem, ob Netanjahu dieselben Maßnahmen auch für das Westjordanland plant. In jedem Fall wäre die Idee einer vollwertigen Zweistaatlichkeit unter diesen Umständen kaum sinnvoll umzusetzen.

Unterstützung erhielt Netanjahu von Oppositionsführer Yair Lapid. Lapid sagte in einem Interview im israelischen öffentlichen Radio Kan, er stimme mit dem Premierminister überein. Zugleich warnte er davor, dass Israel die Regierung im Gazastreifen übernehmen könnte.



„Wir wollen keine Schulen für die Kinder in Gaza und ihre Krankenhäuser finanzieren“, so Lapid. Und weiter: „Aber der Premierminister hat recht. Die Sicherheitskontrolle muss bei uns liegen.“ Es sei im Interesse Israels, die Palästinensische Autonomiebehörde wieder in die Verantwortung zu bringen. Die Behörde war im Jahr 2007 von der Hamas in einem gewaltsamen Putsch aus Gaza vertrieben worden, nachdem sie im Jahr zuvor die Wahlen gewonnen hatte.

Es gibt bereits Hinweise darauf, dass die Palästinensische Autonomiebehörde unter der Führung von Mahmoud Abbas im Falle einer Niederlage der Hamas an der Regierung von Gaza beteiligt werden könnte. Zuletzt hatte sich US-Außenminister Antony Blinken mit Abbas getroffen und über die Zukunft diskutiert. Abbas hatte jedoch nach dem Treffen erklärt, seine Behörde werde sich nur in Gaza engagieren, wenn es eine umfassende Lösung aller offenen Fragen im Rahmen einer Zweistaatenregelung gäbe.



Netanjahu machte seine Äußerungen vor einem Treffen der G7-Außenministerinnen und -Außenminister in der japanischen Hauptstadt Tokio. Thema ist dort auch die Zukunft des Gazastreifens nach Kriegsende. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte vor dem Abflug, in Tokio werde es „auch darum gehen, über den Tag hinaus zu denken, etwa praktische Schritte zu erörtern hin zu einer Zweistaatenlösung“.

Netanjahu gerät unterdessen in Israel immer stärker unter Druck. Am Montag gab es erstmals seit Kriegsbeginn wieder Demonstrationen gegen die Regierung, bei denen der Rücktritt Netanjahus gefordert wird. Netanjahu hatte sich den Zorn der israelischen Zivilgesellschaft und seiner Mitstreiter im Kriegskabinett zugezogen, weil er der Demokratiebewegung eine Mitschuld an dem Hamas-Massaker gegeben hatte. Wegen der Attacke gegen die Demonstranten hat Netanjahu die Unterstützung der ihm zuvor ergebenen Zeitung Israel Hayom verloren. Die Zeitung veröffentlichte am Dienstag ein leidenschaftliches Plädoyer für den Rücktritt des Premierministers und forderte den Premierminister dazu auf, „uns zum Sieg zu führen und dann zu gehen“. Die Zeitung war laut Ha’aretz im Jahr 2007 vom US-amerikanischen Milliardär Sheldon Adelson gegründet worden, um Netanjahus politische Ambitionen zu unterstützen.

Uri Dagon, der Leiter der Nachrichtenabteilung von Israel Hayom, verurteilte Premierminister Benjamin Netanjahus „unaufhörlichen politischen Streit, während der Krieg tobt“, kritisierte die „aufwieglerische“ Rhetorik der Regierung und erklärte, dass der Premierminister sofort nach dem Krieg zurücktreten müsse. Es gelte, eine Rückkehr zu jenem leidigen Bürgerkrieg zu verhindern, der in Israel wegen der umstrittenen Justizreform nun schon seit einem Jahr tobt und der die Gesellschaft fundamental gespalten hat.



Viele Israelis geben Netanjahu außerdem eine entscheidende Mitschuld daran, das Massaker vom 7. Oktober nicht verhindert zu haben. In Umfragen erhielte die Likud-Partei bei Neuwahlen von ihren aktuell 32 Sitzen nur noch 19. Die radikal-religiösen Parteien stürzen von 14 Sitzen auf nur noch fünf Sitze.