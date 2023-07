Dovrat Meron musste weinen, als die Nachricht von der Annahme des Kernelements der umstrittenen Justizreform im israelischen Parlament über die Newsticker lief. Die Kunst- und Kulturmanagerin, 1972 geboren, lebt seit 23 Jahren in Berlin. Sie gehört zur in den vergangenen Jahren stetig anwachsenden Zahl von Israelis, die in die deutsche Hauptstadt gezogen sind. Rund 30.000 sollen es Schätzungen zufolge inzwischen sein.

Meron und andere Mitstreiter organisierten im März Kundgebungen gegen den Staatsbesuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Berlin. Hunderte Berliner mit israelischen Wurzeln versammelten sich in der Innenstadt, um gegen die Pläne der israelischen Regierung für einen Umbau der Justiz zu protestieren.

Die Proteste in Israel eskalieren

Die Regierungsmehrheit hat ein Kernelement der Reform nun beschlossen. Das Oberste Gericht kann künftig Regierungsentscheidungen nicht mehr auf ihre Angemessenheit hin prüfen. Seit Monaten gibt es Massendemonstrationen in dem Land gegen die Reform. Dovrat Meron und andere Aktivisten der Bewegung Defend Israeli Democracy wollen den Demonstranten in Israel mit Solidarität den Rücken stärken. „Viele demonstrieren inzwischen in Vollzeit. Sie sind müde und sie verdienen unsere Unterstützung“, sagt Meron.

Den israelischen Regierungsgegnern gehe es auch darum, ein Zeichen zu setzen. Der Kampf der Demonstranten in Israel soll in Deutschland und in vielen anderen Ländern durch Kundgebungen von Sympathisanten sichtbar werden. „Es geht nicht nur um die Justiz, sondern um den ganzen Extremismus in der Regierung. Und es gibt viele vernünftige Menschen in Israel, die dagegen sind“, sagt Meron.



Sie fürchtet, dass die innenpolitische Entwicklung in Israel den Antisemitismus auf der Welt verstärken könnte. Auch deshalb seien Bilder von für die Demokratie demonstrierenden Israelis ein wichtiger Kontrapunkt zu Klischees und Vorurteilen, findet Meron.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

LGBT aus Israel fühlen sich in Berlin sicher

Die Aktivistin erwartet, dass bald noch mehr Israelis nach Deutschland emigrieren könnten. Linke, Liberale, Frauen und insbesondere LGBT fühlten sich in Israel angesichts des wachsenden Einflusses der Religiösen zunehmend unsicher. „Berlin gilt gerade für israelische LGBT als sicherer Ort“, sagt sie. Die Nachfahrin von Holocaustüberlebenden beobachtet durchaus, dass auch in Deutschland der Antisemitismus wieder zunimmt. „Es gibt bei Israelis aber das Gefühl, dass Deutschland das letzte Land in Europa ist, in dem es für Juden wieder gefährlich werden könnte. Dass die Deutschen unsere Sicherheit als Teil der Staatsräson betrachten, wird in Israel wahrgenommen. Zumindest hoffen wir darauf“, sagt sie.

Es gibt Zweifel am Sinn von Kundgebungen in Berlin

Sivan möchte nur ihren Vornamen nennen. Die 50-Jährige lebt mit ihrem Mann seit acht Jahren in Berlin. „Ich habe das schon seit Jahren kommen sehen, aber es macht mich traurig, wie schnell jetzt alles ging.“ Ihr Freundeskreis sei zum größten Teil in den vergangenen Jahren emigriert. Sie erklärt die Entwicklung in Israel mit der Demografie. Säkulare Paare bekämen weniger Kinder als religiöse. Sivan hält wenig davon, in Berlin gegen die Entwicklung in Israel auf die Straße zu gehen. „Ich glaube nicht, dass die deutsche Regierung irgendeinen Druck ausüben kann. Die Amerikaner haben es versucht, und wenn es ihnen nicht gelingt, dann niemandem“, sagt Sivan.