Israelische Botschaft begeht Holocaust-Gedenktag

ARCHIV - Der Schriftzug «Arbeit mach frei» ist am Eingang der Gedenkstätte Sachsenhausen zu sehen. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Oranienburg -Die israelische Botschaft in Deutschland begeht an diesem Dienstag in der Gedenkstätte Sachsenhausen den israelischen Holocaust-Gedenktag Yom Ha Schoah. Neben dem Botschafter des Staates Israel, Ron Prosor, wird auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in Oranienburg erwartet. In Israel wird seit 1951 am Gedenktag Yom Ha Schoah in landesweiten Zeremonien an die Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis erinnert. In Israel heulen Sirenen, Autos halten an, Menschen verharren still und gedenken der Toten.