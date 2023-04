Israelische Botschaft erinnert an Opfer des Holocaust Jeder Jahr erinnert Israel am nationalen Gedenktag Jom Ha-Schoah an die Opfer des Holocaust. Auch in Deutschland, in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, ertön... dpa

ARCHIV - Der Schriftzug «Arbeit mach frei» ist am Eingang der Gedenkstätte Sachsenhausen zu sehen. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Oranienburg -Die Israelische Botschaft in Deutschland hat am Dienstag mit einer bewegenden Zeremonie in der Gedenkstätte Sachsenhausen an die sechs Millionen jüdischen Opfer der Nationalsozialisten erinnert. Anlass war der in Israel seit 1951 begangene nationale Gedenktag Yom Ha-Schoah.