Israels Botschafter reagiert auf Heusgen: „Israel braucht keine Belehrungen von Besserwissern“

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat scharf auf die Aussagen zum Angriff des Hamas des ehemaligen Top-Beraters von Angela Merkel im Interview mit Heute Journal reagiert. Der Botschafter erklärte in einem Statement: „Was Christoph Heusgen gestern im ZDF-heutejournal gesagt hat, ist ungeheuerlich! Er hat den bestialischen Terrorangriff der Hamas mit 1400 ermordeten Israelis und über 220 entführten Babys, Kindern, Frauen und Männern, verharmlosend und kaltherzig als „Hamas-Aktion“ bezeichnet und mit keinem Wort verurteilt. Im Gegenteil, er machte das angegriffene Israel, das sich jetzt verteidigt, dafür verantwortlich, dass kein „Flächenbrand“ entsteht. Er forderte gar, Israel solle auf eine Bodenoffensive verzichten und sprach Israel damit das Selbstverteidigungsrecht ab. Besserwissern wie Herrn Heusgen, die sich berufen fühlen, Israel nicht nur zu belehren, sondern uns auch ungefragt Ratschläge zu erteilen, wie wir auf den blutigsten Angriff auf Juden seit der Shoa auf unserem Staatgebiet zu reagieren haben, möchte ich folgendes entgegnen: Israel braucht keine Relativierungen. Israel braucht keine Belehrungen. Und vor allem brauchen wir sie nicht von Ihnen, Herr Heusgen. Schämen Sie sich!“

Heusgen stimmt Guterres zu: Massaker geschahen nicht im „luftleeren Raum“

Heusgen hatte sich im Gespräch mit ZDF-Journalistin Dunya Hayali zu den Worten von UN-Generalsekretär António Guterres geäußert und Zustimmung signalisiert. „Guterres ist ein sehr besonnener Mann“, sagte Heusgen am Dienstagabend im Heute-Journal. „Wenn er auf die (…) 56 Jahre Besatzung der Palästinenser-Gebiete hinweist, dann ist (das) genau das, was in geltendem Völkerrecht in Uno-Resolutionen genauso drinsteht. Die letzte Resolution sagt, dass die Besatzung eine flagrante Verletzung des Völkerrechts ist.“ Guterres hatte erklärt, die Massaker an 1400 Israelis, die Vergewaltigungen, Folterungen und Entführungen hätten nicht im „luftleeren Raum“ stattgefunden.



„Es muss zu einer diplomatischen Lösung kommen“, erklärte Heusgen. Ein „Flächenbrand“ müsse verhindert werden, daher dürfe es keinen „Einmarsch der israelischen Truppen“ in den Gazastreifen geben.