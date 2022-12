Israels Luftwaffe beschießt Hamas-Ziele in Gaza Unter den Zielen waren eine Raketenwerkstatt und ein Tunnel der islamistischen Hamas. Stunden zuvor waren Raketen aus dem Gazastreifen auf das israelische Gr... dpa

ARCHIV - Zuletzt waren Anfang November mehrere Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Press Wire/dpa Ashraf Amra/APA Images via ZUMA

Tel Aviv -Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe in der Nacht Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Es seien eine Raketenwerkstatt der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas-Organisation sowie ein Hamas-Tunnel im südlichen Teil des Küstenstreifens getroffen worden, teilte die israelische Armee mit. Die Kampfjets seien aus dem Gazastreifen beschossen worden, daraufhin sei auch ein Militärposten in dem Gebiet am Mittelmeer angegriffen worden.