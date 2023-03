Israels Regierung treibt Justizreform trotz Protesten voran Seit zehn Wochen gibt es immer wieder massive Proteste gegen die umstrittene Justizreform. Zuletzt hatte sich auch Staatspräsident Herzog dagegen ausgesproch... dpa

Tel Aviv -Ungeachtet massiver Proteste schreitet die Justizreform in Israel rasch weiter voran. Ein parlamentarischer Sonderausschuss billigte am Montag eine Gesetzesänderung, die es deutlich schwerer machen soll, einen Ministerpräsidenten für amtsunfähig zu erklären. Bis sie in Kraft tritt, sind noch drei Lesungen im Parlament notwendig.