Ist jede Kritik der Corona-Politik antisemitisch?

Die neue „Corona-Debatte“ in der Berliner Zeitung ist von großer Bedeutung. Schon die Doppel-Rezension des Spiegel-Bestsellers „Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen“ von Jens Wernicke und Marcus Klöckner aus zwei unterschiedlichen Perspektiven im November 2022 war interessant. Inhaltlich kann ich beide Positionen verstehen, die der leider anonym verfassten skeptischen Kritik wie auch die positive Einschätzung des Filmemachers Dietrich Brüggemann.

Antisemitismus ist eine große Gefahr für Juden in Deutschland und weltweit. Jüngst gab es eine Reihe von Anschlägen auf Synagogen in Essen und Bochum sowie einen Plan zur Entführung des Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. In Verdacht stehen ein Deutsch-Iraner und islamistisch-antisemitischer Drahtzieher der iranischen Revolutionsgarden, so die FAZ. Aus Kreisen dieser islamistischen Revolutionsgarden, die aktuell die Massenproteste gegen das iranische Regime und den Hijab blutig bekämpfen und Kritikerinnen ermorden, kam im März 2020 die antisemitische Ideologie, Corona sei eine „zionistisch-biologische Terrorattacke“ der USA, wie die Zeitschrift Foreign Affairs berichtete.

Häufig wird in Deutschland vom Mainstream der Vorwurf des Antisemitismus jedoch pauschal eingesetzt, um Kritik an der irrationalen und brutalen Corona-Politik zu diffamieren.

Kritikerinnen der irrationalen Corona-Politik wurden verunglimpft

Was sich vor allem im Winter 2021/22 die politische, wissenschaftliche, medizinische und kulturelle Elite sowie unzählige Bürgerinnen und Bürger an irrationalen und brutalen Diffamierungen von über zehn Millionen nicht gegen Sars-Cov-2 Geimpften leisteten, war der größte Skandal in der Geschichte der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland. Das muss aufgearbeitet werden. Ergänzend kommt hinzu, dass seit 2021 durch epidemiologische Studien z.B. aus den USA bewiesen ist, dass Geimpfte exakt so lange und intensiv ansteckend sein können wie Nichtgeimpfte. Die Infektionssterblichkeit von Covid-19 liegt für Menschen unter 70 Jahren bei 0,05 Prozent, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Oktober 2020 festgehalten hat, das ist so gefährlich, wie bei der täglichen Fahrt zur Arbeit tödlich zu verunglücken, also minimal.

Aber Fakten interessieren die Anhänger der Corona-Politik nicht. Die Bundesregierung wollte die Panik, sie ließ sie produzieren und Dutzende Millionen Menschen fielen darauf herein.

Kritikerinnen der irrationalen Corona-Politik wurden von der Kabarettistin Sarah Bosetti als „Blinddarm“ geframed und somit als schädlich, nutzlos und zur Vernichtung bestimmt. Der Soziologe Professor Heinz Bude, ein Co-Autor des „Panikpapiers“ der deutschen Bundesregierung von Mitte März 2020, kokettierte im Podcast von Gabor Steingart im Dezember 2021 mit der Idee, die Nichtgeimpften „nach Madagaskar“ zu deportieren, was aber halt nicht ginge. Woran erinnert Sie das?

Antisemitische Anspielungen

Gibt es hingegen eine nicht antisemitische Kritik der Corona-Politik? Offensichtlich nicht aus dem Spektrum von Rubikon. Sehr deutlich wird dies am problematischen „Epilog“ des Wernicke/Klöckner-Buches von Tom-Oliver Regenauer. Darin schreibt er angesichts des „Schlussakkord[s] des Kasino-Kapitalismus“ von „oktroyierte[n] Transformationsprozesse[n] in Richtung Technokratie nach chinesischer Couleur“ und der „Corona-Krise“: „Bei jedem der vorgängig genannten Themenkomplexe kommen die gleichen Kommunikationswerkzeuge zum Einsatz. Inspiriert von Edward Bernays, dem Pionier moderner Propaganda und Massenindoktrination.“ Auch der anonyme Rezensent hatte mit diesem Epilog seine Probleme, aber den Antisemitismus darin erkannte er nicht.

Ausgerechnet der Jude Edward Bernays (1891–1995), Neffe von Sigmund Freud und Begründer der Public Relations in den USA, wird als zentrale Inspirationsquelle des Corona-Regimes faktenfrei herbeifantasiert. Die Suche nach einzelnen Schuldigen oder kleinen bösen mächtigen Gruppen ist eine Verschwörungsideologie, hat einen strukturell antisemitischen Kern, das hat die Antisemitismusforschung seit Jahrzehnten herausgearbeitet.

Bei Rubikon steht tatsächlich häufig verschwörungsmythischer Quatsch

Es stellt eine perfide Verharmlosung des Holocaust dar, sich einen Judenstern mit der Aufschrift „ungeimpft“ anzuheften. Dass aber auf Demonstrationen gegen die Corona-Politik auch Israelfahnen geschwenkt wurden, wie in Kassel im März 2021, übersahen die Anhänger der Corona-Politik geflissentlich, die jede Maßnahmenkritik als antisemitisch diffamieren.

Wenn der Protagonist des Corona-Untersuchungsausschusses Reiner Füllmich angesichts der Corona-Politik und dem PCR-Test sagt, „ich erkläre Ihnen auch, warum sich dieser Skandal zum wohl größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit entwickelt hat“, dann verharmlost er den Holocaust massiv – wenn es nicht sogar als eine indirekte Holocaustleugnung bezeichnet werden muss, da wir wissen, dass die Shoah das größte Verbrechen gegen die Menschheit war.

Das Buch von Wernicke und Klöckner erschien im Rubikon-Verlag. Auf der Internetseite von Rubikon steht tatsächlich häufig verschwörungsmythischer Quatsch wie zum 11. September 2001 oder zum islamistischen Massaker auf dem Breitscheidplatz. Edward Bernays wurde auf Rubikon von Ken Jebsen diffamiert. Es gibt bei Rubikon Autoren und Interviewpartner, wie Thorsten Schulte oder Ernst Wolff, die bei der Anti-Zensur Koalition (AZK) des Sektenführers Ivo Sasek von der „Organischen Christus-Generation“ aus der Schweiz auftraten, nachdem bei der AZK 2009 und 2012 zwei Holocaustleugner aufgetreten waren. Das ist mehr als eine von Brüggemann lächerlich gemachte „Kontaktschuld“, das sind Beziehungen ins hochgradig antisemitische Milieu.

Antisemitismus von Teilen der Querdenker-Szene

Von daher möchte ich folgende zwei Imperative zur Kritik des „pandemic turn“ zur Diskussion stellen: Wer von der totalitären, nicht evidenzbasierten und irrationalen Corona-Politik in Deutschland und den Unterstützern (m/w/d) in den Medien, der Wissenschaft, der NGO-Szene und in der Öffentlichkeit nicht reden will, soll vom Antisemitismus von Teilen der Querdenker-Szene schweigen. Wer aber vom Antisemitismus von Teilen der Querdenker-Szene nicht reden will, der soll von der totalitären, nicht evidenzbasierten und irrationalen Corona-Politik schweigen.

Der Autor ist Politologe und hat 2006 mit einer Arbeit zur Kritik der „Salonfähigkeit der Neuen Rechten“ an der Universität Innsbruck promoviert. Seit 2011 ist er Direktor des Berlin International Center for the Study of Antisemitism (BICSA).