Italien: Nächster Reaktionär an Parlamentsspitze gewählt Erst einen Tag zuvor wurde der Mussolini-Fan La Russa zum Chef der anderen Parlamentskammer gewählt. Nun folgt mit Lorenzo Fontana ein rechtspopulistischer A... dpa

Lorenzo Fontana, Abgeordneter der Lega-Partei, nimmt seinen neuen Platz ein, nachdem das neue Parlament ihn zum Präsidenten der Abgeordnetenkammer gewählt hat. Alessandra Tarantino/AP/dpa

Rom -Die italienischen Rechtsparteien haben auch in der zweiten Parlamentskammer einen reaktionären Politiker an die Spitze gehievt. Lorenzo Fontana wurde am Freitag zum Präsidenten des Abgeordnetenhauses in Rom gewählt. Der 42-Jährige ist ein erzkatholischer Abgeordneter der rechtspopulistischen Lega.