Italiens Ex-Außenminister Franco Frattini gestorben Er arbeitete unter Ministerpräsident Silvio Berlusconi zweimal als Außenminister. Nun ist Franco Frattini an Heiligabend gestorben. Er wurde 65 Jahre alt. dpa

ARCHIV - Der ehemalige italienische Außenminister und EU-Kommissar Franco Frattini. Lajos Soos/EPA/MTI/dpa

Rom -Der ehemalige italienische Außenminister und EU-Kommissar Franco Frattini ist tot. Er starb an Heiligabend im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus in Rom.