In der Nacht zum 19. April begann die lang erwartete und für den weiteren Verlauf des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine entscheidende Donbass-Offensive Moskaus. Diese Offensive wird in Russland von einer innerelitären Debatte über ein (aus russischer Sicht) adäquates Ende des Krieges begleitet.

Bedingungslose Kapitulation versus Diplomatie

Angesichts der ausbleibenden überzeugenden Militärerfolge Russlands, der Häufung der ukrainischen Angriffe auf russisches Territorium, allem voran aber mit Blick auf den ruhmlosen Untergang des Flaggschiffes der russischen Schwarzmeerflotte „Moskwa“, des wichtigsten Lenkwaffenkreuzers Russlands, vertiefen sich in dem Land die Bruchlinien des innerelitären Konfliktes zwischen der – natürlich nur sehr bedingt als Friedenspartei zu bezeichnenden – „Partei des Friedens“ (Anhänger einer diplomatischen Lösung) und der „Partei des Krieges“ (Befürworter einer durch noch brutaleres und rücksichtsloseres Vorgehen erzwungenen bedingungslosen Kapitulation Kiews).

Als einer der zentralen Repräsentanten auf der Seite der Verhandlungsbefürworter und Gegner der Repressionsmaßnahmen gegen die Elitenkreise klagt Kremlsprecher Dmitri Peskow in Interviews mit internationalen Medien offen über die hohen Verluste auf russischer Seite.

Die „Partei des Krieges“ wird unter anderem durch den Machthaber Tschetscheniens, Ramsan Kadyrow, repräsentiert, der mit regelmäßigen aggressiven Ankündigungen und unverhohlenen Drohungen gegen die ukrainische Führung sowie die vermeintlichen inneren Feinde stets zu überraschen weiß. Auch wenn Kadyrows überschießend aggressive Rhetorik mittlerweile zu einem Quell ständiger Sorge für den Kreml geworden sein dürfte, bleibt ein Unterbinden der Sozialmedien-Aktivitäten des tschetschenischen Diktators durch ein Machtwort Wladimir Putins äußerst unwahrscheinlich. Dazu dürfte Kadyrow für das Überleben des Regimes zu wichtig geworden sein.

Obwohl die „Partei des Krieges“ nach wie vor die Oberhand zu behalten scheint, erklingt die Stimme der „Partei des Friedens“ mit jedem Tag deutlicher. Auch ist die „Partei des Krieges“ keinesfalls ein monolithischer, in sich widerspruchsfreier Block. So gehört beispielsweise Igor Strelkov (Girkin), ehemaliger Verteidigungsminister der sogenannten Volksrepublik von Donezk und eine für den Ausbruch des Krieges im Donbass im Jahr 2014 zentrale Figur, als klarer Befürworter des Krieges gegen die Ukraine seit Wochen zu den schärfsten Kritikern der Umsetzung der „Spezialmilitäroperation in der Ukraine“.

Scheinerweiterung des Meinungsspektrums im Staatsfernsehen

Die innerelitären Debatten werden seit Wochen in den politischen Diskussionssendungen des Staatsfernsehens abgebildet. Grundsätzlich verfolgt das russische Staatsfernsehen mit den politischen Diskussionssendungen neben dem reinen Propagandaaspekt zwei weitere Zielsetzungen.

Zum einen dienen die politischen Diskussionssendungen durch Scheindebatten der Unterhaltung der außenpolitisch interessierten Bevölkerung. Zum anderen soll der Anschein unterschiedlicher Positionen erweckt werden, um damit verschiedene gesellschaftliche Interessengruppen anzusprechen.

Unabhängig von jeweiligen ideologischen Positionen (z. B. Kommunisten, rechte und linke Nationalisten) soll dabei das Gemeinsame – Großmachtrolle Russlands als regionaler Hegemon in der Avantgarde der Kämpfer um eine multipolare und von globaler US-Dominanz unabhängige Weltordnung – hervorgehoben werden. Auf diese Weise sollen möglichst weite Bevölkerungskreise das Gefühl erhalten, repräsentiert zu sein. Entscheidend sind die Positionierungen der Fernsehexperten freilich nicht. Denn diese bewegen sich stets in einem vom Kreml vorgegebenen Diskursrahmen, können aber dem aufmerksamen Zuschauer durchaus einen Einblick in das möglicherweise Kommende gewähren.

Überbewertet sollten diese Scheindebatten freilich nicht werden. Vor allem ist der undurchsichtige Konflikt zwischen den Befürworter einer Verhandlungslösung und den Anhängern noch brutalerer Kriegshandlungen keineswegs ein Zeichen für eine drohende Palastrevolte oder auch nur eine noch so leise Gefahrandrohung für das gegenwärtige Machtsystem.

Denn sowohl die „Partei des Krieges“ als auch die „Partei des Friedens“ rufen Wladimir Putin zu ihrem Zeugen an, versuchen dadurch den eigenen hart umkämpften innerelitären Platz abzusichern und eröffnen Putin damit die Möglichkeit, außerhalb des Diskurses zu bleiben, ja, diesen indirekt zu steuern.

Die unterschiedlichen im öffentlichen Raum platzierten Forderungen erweitern den Entscheidungsspielraum für Wladimir Putin ganz erheblich und nehmen ihm letztlich jede Notwendigkeit zur Rechtfertigung seiner Entscheidungen ab. Das letzte Wort bleibt selbstverständlich ausschließlich bei Putin. Die Bürde der Verantwortung für die Folgen dieser Entscheidung werden andere übernehmen.

Strategische Sackgasse und Einfrieren des Konfliktes

Der am 19. April begonnene Kampf um den Donbass wird über den weiteren Verlauf des Krieges entscheiden. Aus heutiger Sicht ist ein taktisches Patt ein durchaus wahrscheinliches Szenario. Demnach wird die Ukraine mit Unterstützung durch westliche Waffenlieferungen wahrscheinlich genügend Kräfte aufbringen können, um den russischen Angriffen über die nächsten Wochen standzuhalten. Allerdings dürfte Kiew angesichts personeller Verluste über keine ausreichenden Kapazitäten für eine erfolgreiche Gegenoffensive zur Zurückdrängung Moskaus mehr verfügen.

Die russische Führung dürfte dagegen berechtigte Angst vor einer Niederlage im Donbass haben und wird deswegen im Zuge der Offensive langsam und mit Bedacht vorgehen. Ein Ausgreifen Moskaus weit über die Grenzen der Regionen Donezk und Luhansk hinaus ist mittlerweile nur im Falle eines – wenig wahrscheinlichen – schnellen und überzeugenden Erfolges im Donbass vorstellbar.

Abseits dieser unwahrscheinlichen Entwicklung soll die Militäroperation im Donbass die russischen Verhandlungspositionen festigen, sich innenpolitisch vom Propagandaapparat als ein militärischer Erfolg darstellen lassen und dem Kreml ein zeitnahes gesichtswahrendes Exit-Szenario ermöglichen.

Ein faktischer Waffenstillstand würde zwar das unmittelbare Blutvergießen beenden, darüber hinaus jedoch nicht zu einer Lösung, sondern zu einem Einfrieren des Konfliktes nach dem Vorbild der Minsker Abkommen beitragen. Denn ein belastbarer, für beide Seiten akzeptabler Friedensvertrag mit umfassenden Sicherheitsgarantien bleibt nach wie vor kaum vorstellbar. Aktuell wären die Inhalte einer offiziellen Einigung für Russland zu wenig, für die Ukraine aber viel zu weitrechend. Ein erneutes Aufflammen des Krieges scheint damit – noch vor dem Ende der Kriegshandlungen – bereits vorbestimmt zu sein.

