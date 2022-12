Jan Böhmermann: Große Klappe, aber immer brav auf Linie

Ein Kommentar: Die jüngsten Sendungen zeigen, dass es nicht um „Unterhaltung und Relevanz in einer neuen Dimension“ geht, sondern Anbiederung und Verdummen des Publikums.

„Danke für die interessanten und vor allen Dingen kompetent präsentierten Texte an die gesamte Redaktion!“, schrieb jüngst ein Leser aus Fulda. Wenn Lob aus der eigenen Leserschaft kommt, ist das eine schöne Sache für jeden Journalisten. Denn bekanntermaßen hat unser Milieu hierzulande nicht unbedingt den besten Ruf, was angesichts der anfänglichen Berichterstattung über die Flüchtlingskrise oder jener über die Corona-Pandemie wirklich nicht verwundern kann. Wenn veröffentlichte Informationen und Lebensrealitäten auseinanderklaffen, merken das früher oder später eben sehr viele Leute im Land und reagieren entsprechend angefressen auf irgendwelche Narrative, die von Redaktionen in pädagogischer, nicht aufklärender Mission gestreut werden.