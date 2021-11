Berlin - Der ältesten Erbmonarchie der Welt geht langsam der männliche Nachwuchs aus. Viele Japaner sorgen sich um die Zukunft des Kaiserhauses. Einige Blicke richten sich dabei auch auf Prinzessin Aiko. Das einzige Kind von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako wird am 1. Dezember 20 Jahre alt und damit volljährig. Doch wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass sie eines Tages Tenno wird? Und was wäre dafür nötig? Antworten hat der Japanologe Maik Hendrik Sprotte von der Freien Universität Berlin.

Normalsterbliche Japaner dürfen mit Erreichen der Volljährigkeit offiziell Alkohol trinken, rauchen und wählen gehen. Was darf Prinzessin Aiko ab Mittwoch?

Sie wird mehr Aufgaben bekommen, die kaiserliche Familie repräsentieren, Schirmherrschaften übernehmen. Sicher darf sie auch mal an einem Aperitif nippen, aber in der Öffentlichkeit wird sie weder rauchen noch kräftig einen heben. Und ganz sicher wird Aiko nicht wählen dürfen, so lange sie zur kaiserlichen Familie gehört. Alle Mitglieder verfügen qua Kaiserlichem Hausgesetz nicht über das Wahlrecht.

Auch der Thron ist Aiko bislang verwehrt, dabei ist sie das einzige Kind des amtierenden Kaiserpaares.

Die Monarchien haben dazu weltweit unterschiedliche Regelungen. Auch in Großbritannien wurden Frauen erst vor ein paar Jahren gleichberechtigt neben die Männer gestellt, seither geht es in der Thronfolge nach der Erstgeburt, unabhängig vom Geschlecht. In Japan aber gilt das Kaiserliche Hausgesetz von 1947, und dieses schreibt zwingend die männliche Thronfolge vor. Damit ist Aiko als Tenno nicht vorgesehen.

Wie ist denn die Thronfolge momentan geregelt?

Die kaiserliche Familie hat derzeit 17 Mitglieder – fünf Männer und zwölf Frauen. Von den Frauen sind fünf Prinzessinnen kaiserlichen Geblüts, die anderen sind eingeheiratet. Sollte der amtierende Tenno Naruhito sterben, wäre zunächst sein jüngerer Bruder Fumihito an der Reihe. Auf Platz zwei der Thronfolge steht dann dessen Sohn, der 15-jährige Hisahito. Rein hypothetisch käme dann noch Naruhitos Onkel in Frage, der ist allerdings schon 86. Tja, und das war es dann. Sonst gibt es keine weiteren Thronerben.

FU Berlin Zur Person Maik Hendrik Sprotte, 57, studierte Japanologie, Politische Wissenschaft und Vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Bonn, wo er 2001 auch promovierte. Er hat sich auf die moderne Geschichte Japans spezialisiert und forscht unter anderem zum Tenno-System und zur Zukunft der japanischen Monarchie.



Sprotte bereist das Land regelmäßig und ist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher. Seit 2017 ist er am Ostasiatischen Seminar der Freien Universität Berlin tätig.

Alle Hoffnungen ruhen damit auf Hisahito, der männlichen Nachwuchs zeugen müsste. Das erscheint als einzige Option doch recht begrenzt. Wie ist es um den Fortbestand der Monarchie bestellt, wenn man weiterhin nur Männer auf dem Thron zulässt?

Darüber wird in Japan viel diskutiert. Es gibt mehrere Optionen, die Thronfolgeregelung zu reformieren. Frauen zuzulassen ist nur eine. Man könnte auch diskutieren, warum Frauen, sobald sie heiraten, aus der Familie ausscheiden, oder ob man 1947 ausgeschlossene Seitenlinien des Kaiserhauses wieder zulässt. Das alles könnte den Kreis möglicher Thronfolger erweitern.

Und dass Aiko Kaiserin wird, ist undenkbar?

Es ist nicht undenkbar, dass Thronfolgerinnen wieder möglich werden, aber dass Aiko Tenno wird, ist nicht sehr wahrscheinlich. Schließlich gibt es gegenwärtig noch männliche Thronfolgekandidaten.

Imago Die kaiserliche Familie in den Sommerferien: Naruhito, Masako und Tochter Aiko im August 2019.

Wie sieht die Bevölkerung in Japan die Sache?

Laut Umfragen scheint eine große Mehrheit der Japaner die weibliche Thronfolge zu befürworten.

Was wäre dafür nötig?

Eine Gesetzesänderung durch das Parlament. Über das Kaiserliche Hausgesetz entscheiden demokratische Prozesse – diese haben auch die Abdankung des vorherigen Tennos Akihito im Jahr 2019 möglich gemacht. Derzeit gibt es eine Expertenkommission, in der sechs Mitglieder die Thronfolge im Kaiserhaus diskutieren und dann einen nicht bindenden Bericht vorlegen.

Das klingt nicht besonders dringlich.

Es gab 2005 schon mal eine Kommission. Die hatte die weibliche Thronfolge sogar empfohlen. Doch dann, welch ein Timing, gerade als 2006 ein entsprechendes Gesetz vorbereitet werden sollte, bekam Fumihitos Frau noch einen Sohn – der erste männliche Nachwuchs am Kaiserhof seit 41 Jahren. Danach wurde im Parlament erstmal alles auf Eis gelegt.

Es gab in der japanischen Geschichte durchaus schon weibliche Monarchen. Warum tut man sich so schwer mit der Änderung des Gesetzes?

Wir sprechen von mutmaßlich 126 Tenno insgesamt in der Geschichte, von denen waren zehn weiblich. Die streng konservativen Kreise innerhalb der Regierungspartei lehnen eine Gesetzesänderung ab und argumentieren, dass keine der Kaiserinnen eine eigene Linie begründete oder sonst irgendwie eine bedeutende Herrscherin gewesen sei. Das könnte man freilich auch von vielen männlichen Tenno behaupten, nur wurden die Frauen eher als Platzhalterinnen wahrgenommen, die die Lücke füllten, bis ein männlicher Verwandter alt oder profiliert genug war, um zu übernehmen.

Was wäre für strikte Gegner von Frauen auf dem Thron die Alternative? Der Untergang der Monarchie?

Die Bevölkerung ist eng mit dem Tenno verbunden. Er ist das Symbol Japans und der Einheit des Volkes, er ist der oberste Priester der Religion Shinto. Für die Thronfolge wird man immer eine Lösung finden.

Nach allem, was man über das abgeschirmte Leben hinter dem Chrysanthemenvorhang weiß – glauben Sie, für eine junge Frau ist der Tenno-Status überhaupt erstrebenswert?

Das ist eine sehr individuelle Sache und natürlich haben auch die Prinzessinnen Achtung vor der Institution und Tradition der Monarchie. Angehörige des Kaiserhauses sind in jedem Fall stark eingeschränkt; man kann sogar sagen, sie haben keine Menschenrechte. Sie haben keine freie Berufswahl und keinen Familiennamen, können ihre Religion nicht frei bestimmen. Das Kaiserliche Haushaltsamt kontrolliert die Meinungsäußerung, politisch darf sich sowieso kein Familienmitglied äußern. Also ich möchte den Job nicht haben. Mit der romantischen Vorstellung einer Prinzessin hat er gar nichts zu tun.

Viele Frauen sind im Palast depressiv geworden. Die amtierende Kaiserin Masako, so hieß es offiziell, habe unter dem hohen Druck eine „Anpassungsstörung“ erlitten.

Der Druck ist enorm. Masako ist hochintelligent, eine exzellent ausgebildete Diplomatin. Mit der Heirat war sie plötzlich darauf reduziert, einen männlichen Thronfolger zu gebären, sie musste vorher einen Gesundheitstest absolvieren, ihre Gebärfähigkeit wurde untersucht. Dann kam nach acht Jahren Ehe und einer Fehlgeburt endlich das ersehnte Kind zur Welt – ein Mädchen. Masako erkrankte, zog sich zurück. Auch ihre Tochter hatte durch ihre herausgestellte Position bereits Probleme. In ihrer Stellung muss Aiko sich vor falschen Freunden hüten, gleichzeitig war sie in der Schule Mobbing ausgesetzt. Dazu kommt das ständige Leben unter Polizeischutz.

Imago Naruhito und Masako im Jahr 2002: Damals war ihre Tochter Aiko erst wenige Monate alt.

Dem ganzen Druck hat sich zuletzt Prinzessin Mako, Fumihitos Tochter, entzogen. Sie heiratete einen Bürgerlichen und floh mit ihm regelrecht in die USA.

Sie erlebte zunächst einmal, was allen Frauen der Familie droht, wenn sie heiraten. Sie scheiden aus der kaiserlichen Familie aus, denn sie können nur Bürgerliche ehelichen – Adel gibt es in Japan nicht mehr. Dennoch muss der auserwählte Partner die Gnade des kaiserlichen Familienrats finden, er muss aus einwandfreien Verhältnissen stammen und auch in der Bevölkerung auf Zustimmung stoßen. Das war bei Makos Verlobtem nicht der Fall. Die Japaner zeigten sich gnadenlos in der Abneigung gegen Kei Komuro. Bemerkenswert, dass Mako ihn dennoch heiratete, auch wenn sie dafür auf die Mitgift verzichten musste.

Von außen betrachtet klingt das alles ziemlich restriktiv bis furchtbar. Wie betrachten Sie als Wissenschaftler die japanische Monarchie?

Japan ohne Tenno ist für mich nicht denkbar. Aber es gibt erhebliche Hindernisse, will man die Monarchie langfristig sichern. Es wird neue Regelungen geben müssen, in welcher Form auch immer. Für Frauen an der Spitze gibt es im asiatischen Raum, also etwa mit Blick nach Thailand oder Bhutan, allerdings keine Vorbilder. Aus unserer europäischen Sicht mit Königinnen in Großbritannien oder Dänemark, mit Thronfolgerinnen zum Beispiel in Schweden, sieht das natürlich anders aus.