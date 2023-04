Jarasch gegen Ausweitung von Präventivhaft für Aktivisten Die Berliner Grünen-Chefin Bettina Jarasch lehnt eine Ausweitung der Präventivhaft für Klimaaktivisten ab. „Präventivhaft bedeutet, Leute ins Gefängnis zu se... dpa

Berlin -Die Berliner Grünen-Chefin Bettina Jarasch lehnt eine Ausweitung der Präventivhaft für Klimaaktivisten ab. „Präventivhaft bedeutet, Leute ins Gefängnis zu setzen für Taten, die sie noch nicht begangen haben. Das ist fragwürdig und das muss strikt begrenzt werden“, sagte sie am Mittwochmorgen im rbb-Inforadio. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hatte gefordert, bundesweit einen Präventivgewahrsam von bis zu 30 Tagen zu ermöglichen, so wie es in Bayern möglich ist.