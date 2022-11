Jarasch gegen Giffey: Grüne wollen ins Rote Rathaus Berlins Grüne setzen bei der Wiederholungswahl im Februar auf Sieg. Damit das gelingt, sehen sie sich im Wahlkampf wohl als Opposition innerhalb der Regierun... dpa

Die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Bettina Jarasch,lächelt in die Kamera. Paul Zinken/dpa

Berlin -Die Berliner Grünen wollen mit ihrer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch dem Regierungspartner SPD das Rote Rathaus abjagen und selbst die Führung einer grün-rot-roten Koalition übernehmen. Jarasch ließ sich am Wochenende von einem Kleinen Parteitag für die Wiederholungswahl am 12. Februar nominieren und verteilte Spitzen gegen die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Punkten will Jarasch mit dem Versprechen einer radikalen Verwaltungsreform und einer entschiedeneren Klimapolitik.