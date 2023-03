Jarasch: Klimaneutralität bis 2030 kostet Milliardenbetrag Am Sonntag können die Berliner bei einem Volksentscheid über mehr Maßnahmen für Klimaschutz abstimmen. Die Umweltsenatorin weist darauf hin, dass damit hohe ... dpa

Berlin -Die nötigen Maßnahmen zum Erreichen von Klimaneutralität in Berlin bis 2030 würden nach Einschätzung von Klimaschutzsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) mindestens einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag kosten. „Es ist schwer, seriös zu beziffern, wie hoch die Kosten tatsächlich sind. Das hängt natürlich auch maßgeblich von den vereinbarten Maßnahmen ab“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. „Klar ist aber, dass selbst nach einer konservativen Schätzung für die Erreichung der Klimaneutralität in Berlin auf jeden Fall von einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag ausgegangen werden müsste.“