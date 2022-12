Jarasch stellt 29-Euro-Ticket bis Ende April in Aussicht Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch hat die Verlängerung des im Oktober in Berlin eingeführten 29-Euro-Tickets bis Ende April in Aussicht gestellt - aber nic... dpa

Berlin -Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch hat die Verlängerung des im Oktober in Berlin eingeführten 29-Euro-Tickets bis Ende April in Aussicht gestellt - aber nicht darüber hinaus. Der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) berate darüber seit Donnerstagvormittag, sagte Jarasch bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. „Die Beschlussvorlage sieht vor, dass das 29-Euro-Ticket bis zur Einführung des Deutschland-Tickets in Berlin weiter gilt und dann endet. Denn die Brandenburger wollen zurück zu einem gemeinsamen Tarifsystem mit uns“, so die Grünen-Politikerin. Jarasch sagte, dass das 29-Euro-Ticket entsprechend bis Ende April verlängert werden solle.