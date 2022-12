Jarasch: Verwaltungsreform braucht Jahre Die Berliner Grünen gehen davon aus, dass die von ihnen angestrebte umfassende Reform der Berliner Verwaltung mindestens fünf Jahre in Anspruch nehmen wird. ... dpa

Berlin -Die Berliner Grünen gehen davon aus, dass die von ihnen angestrebte umfassende Reform der Berliner Verwaltung mindestens fünf Jahre in Anspruch nehmen wird. Das teilte ihre Spitzenkandidatin für die Wiederholungswahl, Bettina Jarasch, am Donnerstag bei der Vorstellung eines entsprechenden „Phasenplans“ mit. „Eine Verwaltungsreform braucht konsequente Steuerung und einen langen Atem“, so die Mobilitäts- und Umweltsenatorin. Nötig sei ein breiter gesamtstädtischer Reformansatz, damit es nicht „bei der Flickschusterei der letzten 21 Jahre“ bleibe.