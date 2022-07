Berlin - Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch will auf die Vielzahl von Einbrüchen bei den Geldbehältern öffentlicher Toiletten reagieren. In ihrer Senatsverwaltung werde überlegt, einerseits eine kostenfreie Benutzung zu testen und andererseits eine Benutzung mit bargeldloser Bezahlung, teilte die Grünen-Politikerin am Dienstag mit. Für letztere Variante biete sich etwa die BVG-Guthabenkarte an, die an jedem Kiosk oder Späti zu haben sei.

Die Geldbehälter der Anlagen würden „massenhaft aufgebrochen“, oft von Kleinkriminellen, berichtete Jarasch. Es sei nicht möglich, das flächendeckend zu kontrollieren oder zu verhindern. Auch eine Reparatur betroffener WCs sei wirtschaftlich kaum zu bewerkstelligen. „Das ist kein Zustand, den wir hinnehmen können“, so Jarasch.

In Berlin gibt es laut Umweltverwaltung 433 öffentliche Toilettenanlagen, so viele wie nie zuvor. 278 davon sind relativ neu: Sie wurden von der Firma Wall auf Grundlage eines Vertrages mit dem Senat zwischen 2018 und 2022 aufgestellt und werden von ihr auch betrieben. Die Benutzung der Toiletten ist kostenpflichtig.