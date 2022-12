Jedes achte Kinder-Krankenhausbett derzeit außer Betrieb Rund jedes achte Krankenhausbett in der allgemeinen Kindermedizin in Berlin ist derzeit nicht in Betrieb. Das geht aus Ergebnissen einer Abfrage der Senatsve... dpa

Berlin -Rund jedes achte Krankenhausbett in der allgemeinen Kindermedizin in Berlin ist derzeit nicht in Betrieb. Das geht aus Ergebnissen einer Abfrage der Senatsverwaltung Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung an Kinderkliniken hervor (Stand: Donnerstag), die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.