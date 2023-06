Wer in den vergangenen Tagen die Geschehnisse in Israel und in der palästinensischen Stadt Dschenin verfolgt hat, könnte den Eindruck bekommen, die israelische Armee habe mit ihrem Einsatz gegen Terrorzellen des Islamischen Dschihad eine Eskalation herbeigerufen. Doch dem ist nicht so. Im Gegenteil.

Palästinensische Terrororganisationen, allen voran Hamas und der Islamische Dschihad, haben Dschenin in den vergangenen Jahren fast vollständig in eine No-go-Area für die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde verwandelt. Und sie setzen alles daran, auch das israelische Militär abzuschrecken. Es soll sich nicht mehr nach Dschenin trauen.

Ihr eigentliches Ziel, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, ist nicht, Israel herauszufordern, indem sie Juden ermorden. Die Terroranschläge und die Gewalt gegen israelische und palästinensische Sicherheitsdienste dienen ihnen als äußerst nützliches Mittel zum Zweck. Denn sie haben es auf die Eroberung der palästinensischen A-Gebiete abgesehen.

Abbas würde ohne Israels Verteidigungsarmee nicht mehr auf dem Thron sitzen

Diese fallen seit den Oslo-Verträgen Mitte der 90er-Jahre vollständig unter die palästinensische Autonomie. Aus Sicht der Terrororganisationen ist die palästinensische Autonomiebehörde von Mahmud Abbas eine Konkurrenz, die es aus dem Weg zu schaffen gilt. Genauso wie 2007 im Gazastreifen. Damals wurden Feinde der Hamas – PLO-Leute, die ihnen im Weg standen – aus einem Hochhaus geworfen. In Dschenin wollen sie die „Verräter“, die mit den israelischen Sicherheitsbehörden kooperieren, am liebsten hinrichten.

Israels Verteidigungsarmee, die seit vielen Jahren mit den palästinensischen Sicherheitskräften Austausch und Kooperation pflegt, nimmt eine Steigerung der Gewalt vonseiten der radikalen Terrororganisationen wahr und befindet sich seit Monaten im Einsatz in und um Dschenin, um die Stadt zu halten. Der Einsatz gilt demnach nicht nur Israels Sicherheit, sondern ist gleichzeitig auch im Sinne des (seit über zehn Jahren nicht wiedergewählten) Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas, der ohne das massive Armeeaufgebot „on the ground“ im Westjordanland schon längst nicht mehr auf dem Thron sitzen würde.

Warum sich Dschenin in ein zweites Gaza verwandelt hat

Dschenin hat sich in ein zweites Gaza verwandelt, und das hat mehrere Gründe.

Erstens: Palästinensische Sicherheitsbehörden sind relativ gut aufgestellt in Ramallah und Bethlehem, also in den zentralen palästinensischen Städten rings um Jerusalem. Aber sie sind kaum sichtbar, wenn es in die palästinensische Peripherie geht – Hebron im Süden und Dschenin im Norden von Judäa und Samaria/Westjordanland.

Zweitens: Dschenin wird nicht von arabischen Großfamilien beziehungsweise Clans beherrscht, wie es unter anderem in Jericho oder Tulkarem der Fall ist. Somit ist es schwieriger zu kontrollieren für die Autonomiebehörde, weil man keine Clanoberhäupter in die Mangel nehmen oder ihnen entgegenkommen kann im Austausch für Ruhe.

Und drittens: In den meisten palästinensischen Großstädten befindet sich kein palästinensisches Flüchtlingslager inmitten, sondern in der Regel am Rande der Stadt oder sogar außerhalb. Dschenin jedoch ist eine Stadt, die sich um ein Flüchtlingslager herum gebildet hat. Hier leben Araber, die 1948 im Krieg zwischen Israel und fünf arabischen Armeen aus dem jetzigen Staatsgebiet Israels geflohen sind und sich in Dschenin niedergelassen haben. Diese drei Punkte unterscheiden Dschenin von den anderen palästinensischen Städten.

Das Flüchtlingslager in Dschenin, genau wie viele andere Flüchtlingslager der Palästinenser in Gaza und den A-Gebieten, befindet sich in einem Gebiet, das zu 100 Prozent unter palästinensischer Verantwortung steht. Dennoch werden all diese „Flüchtlingslager“ nicht aufgelöst und die Menschen in die palästinensische Gesellschaft integriert. Stattdessen wird die Misere der Menschen mit voller Absicht aufrechterhalten, um ihnen auch mehrere Generationen nach 1948 nicht das Gefühl zu nehmen, dass sie eines Tages eventuell wieder zurück an den Ort ihrer Urgroßeltern ziehen könnten – Jerusalem, Tel Aviv, Ashdod oder Natanya –, sobald die Juden endlich ins Meer gejagt wurden.

Der Autor Arye Sharuz Shalicar ist deutsch-iranisch-israelischer Schriftsteller, Politologe und ehemaliger Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. ist deutsch-iranisch-israelischer Schriftsteller, Politologe und ehemaliger Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte.

Die Flüchtlingslager sind Keimzellen und Hochburgen der Terrororganisationen. In Dschenin regiert somit der Terror das Herz der Stadt und hat diese in eine Art zweites Gaza verwandelt – mit dem Unterschied, dass die israelische Armee sich in diesem Fall nicht abschrecken lassen wird, sondern den Kampf gewinnen muss. Denn was in Dschenin passiert, wird Einfluss auf die anderen palästinensischen Städte und Gebiete haben. Nicht umsonst werden die Terroristen in Dschenin durch die Hamas und den Islamischen Dschihad im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon und das Mullah-Regime im Iran unterstützt, und das nicht nur mit Worten.

Eine Eroberung der palästinensischen A-Gebiete durch die Hamas und den Islamischen Dschihad ist nämlich nicht nur das Ziel der Terrororganisationen, sondern auch ihrer Herren im Iran. Sie würden das Gebiet, so wie sie es im Gazastreifen und im Süden Libanons schon getan haben, in Windeseile infiltrieren, um den jüdischen Staat aus drei Richtungen zu bedrohen – im Süden aus Gaza, im Norden aus dem Libanon und Syrien und im Osten aus den A-Gebieten im Westjordanland.

Dschenin ist leider auch ein gutes Beispiel dafür, warum eine Zweistaatenlösung, die ich prinzipiell für richtig halte, falls es auf der gegenüberliegenden Seite einen Partner gäbe, mit dem man über Annäherung und Frieden sprechen kann, immer weiter in die Ferne rückt. Denn Israel wird nie wieder, wie im Jahr 2005 beim Rückzug aus dem Gazastreifen, nach der naiven Formel „Land für Frieden“ agieren, um danach mit Raketen beschossen zu werden.