Am 29. August 2023 wurde der Gründer und Financier der Söldnergruppe Wagner Jewgeni Prigoschin in St. Petersburg am Porochowskoje-Friedhof zur letzten Ruhe gebettet. Bekannt gegeben wurde der Ort allerdings erst Stunden nach dem erfolgten Begräbnis. Offiziell wurde diese seltsam anmutende Vorgehensweise durch den Wunsch von Prigoschins Familie nach Privatsphäre erklärt. Tatsächlich wird aber gemutmaßt, dass der Kreml jedwede Berichterstattung und große Menschenansammlungen, die sich zu spontanen Protestkundgebungen hätten entwickeln können, um jeden Preis vermeiden wollte.