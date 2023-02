Joe Biden in Warschau, Wladimir Putin in Moskau: Beide halten wichtige Rede am selben Tag

Der amerikanische Botschafter in Warschau, Mark Brzeziński, hat heute Abend verkündet, welche Programmpunkte US-Präsident Joe Biden bei seinem kommenden Polen-Aufenthalt vom 20. bis 22. Februar 2023 in Warschau nächste Woche plant. „Dies ist ein historischer Moment,“ sagte Mark Brzeziński in der Fernsehsendung „Fakty po Faktach“ als Gast beim polnischen Fernsehsender TVN24. „Noch nie zuvor war ein US-Präsident zweimal innerhalb eines Jahres in Polen. Das ist eine große Ehre. Tatsache ist, dass sich Präsident Biden um Polen und um die Sicherheit in Polen kümmert“, betonte Brzeziński und wies darauf hin, dass der US-Präsident in Polen eine „sehr wichtige Rede“ halten werde. Zur Erinnerung: Am 21. Februar 2021 erkannte Russland die Unabhängigkeit der unter russischem Einfluss stehenden „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk an.

Biden wird am Montagabend landen. Am nächsten Tag will er um 17.30 Uhr seine „wichtige Rede“ in den Kubicki-Arkaden am Königsschloss in der Altstadt halten, die nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs vollständig wiederaufgebaut wurde. Die Wahl des Ortes soll nach den Worten des Botschafters kein Zufall sein. „Dieser Ort wurde, wie ganz Warschau, während des Zweiten Weltkriegs zerstört. Die Symbolik des Wiederaufbaus aus den Trümmern ist von großer Bedeutung in Bezug auf das, was wir mit der Ukraine tun werden“, erklärte er. Alle Polen sollen sich eingeladen fühlen, der Rede zu lauschen.

Solidarität mit der Ukraine

Brzezinski hörte nicht auf, zu betonen, wie wichtig diese Rede ausfallen werde. „Dies wird ein entscheidender Moment in der Präsidentschaft von Joe Biden sein. Die Nato ist sicher, das Bündnis steht geschlossen beieinander, es unterstützt das ukrainische Volk. Die polnische Nation hat die Ukrainer umarmt. Diese rasche Mobilisierung der Polen wirkt auf uns Amerikaner anziehend“, argumentierte er.

Parallel wird Wladimir Putin eine wichtige Rede halten. Wie angekündigt wurde, wird Wladimir Putin am Dienstag – dem Jahrestag der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken von Donezk und Luhansk – die Rede zur Lage der Nation vor dem russischen Parlament halten.

Experten wie Alexander Dubowy gehen davon aus, dass sich Putin bedeckt halten wird. Andere glauben, dass der russische Präsident den Moment zum Anlass nehmen wird, um die Situation in der Ukraine zu thematisieren. Es wird sogar befürchtet, dass Putin der Ukraine offiziell den Krieg erklärt und eine Mobilisierung verkündet.

Es dürfte also kein Zufall sein, dass Joe Biden sich dazu entschieden hat, ausgerechnet in Warschau, ausgerechnet am selben Tag wie Putin seine „wichtige Rede“ zu halten. Er will damit wohl betonen, dass die Solidarität mit der Ukraine ungebrochen ist – und dass Amerika das Land so aufbauen wird, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Warschauer Altstadt passiert ist.

