Auf den ersten Blick geht alles seinen geregelten Gang: Karine Jean-Pierre war bislang Vize-Sprecherin des amerikanischen Präsidenten, nun wird die 44-Jährige Joe Bidens Chefsprecherin. Sie folgt damit auf Jen Psaki, die ihr Amt zum Ende der kommenden Woche abgeben wird. Psaki war es dann auch, die aus dem eher routiniert wirkenden Führungswechsel im Pressestab des Weißen Hauses einen historischen Moment für das politische Leben der USA machte. Per Twitter gratulierte sie Jean-Pierre so: „Sie wird die erste schwarze Frau und die erste Person, die offen der LGBTQ+-Gemeinschaft angehört, die als Pressesprecherin des Weißen Hauses dienen wird. Sie ist klug und moralisch integer, das macht sie nicht nur zu einer großartigen Kollegin, sondern auch zu einer wunderbaren Mutter und einem fabelhaften Menschen.“

Karine Jean-Pierre und ihr Erfolgsgeheimnis

Lots to say about how grateful I am to @POTUS and @FLOTUS and the Biden family for trusting me to serve as @PressSec and plenty of time before my last day to share, but today is about @KJP46 so a few thoughts on this remarkable woman who will soon be behind the podium every day. — Jen Psaki (@PressSec) May 5, 2022

Nennen wir das mal: eine feierliche Übergabe. Tatsächlich hat Jean-Pierre einiges zu bieten. Geboren wurde sie 1977 auf der französischen Karibik-Insel Martinique, fünf Jahre später zog die Familie nach New York. Ihre Mutter arbeitete als Haushaltshilfe, ihr Vater war Taxifahrer. Bescheidene Verhältnisse, doch die älteste von drei Geschwistern biss sich durch und studierte in ihrer neuen Heimatstadt, erst am New York Institute of Technology, dann an der School of International and Public Affairs. Und obwohl sie später auch als Dozentin lehrte, trieb es sie in die Politik. Hier machte die ehrgeizige Frau schnell Karriere. Sie arbeitete schon im Weißen Haus, als Biden noch Vizepräsident unter Barack Obama war. Sie arbeitete in Bidens Wahlkampfteam und später im Weißen Haus als seine Vize-Sprecherin.

Seit 2020 lebt Jean-Pierre mit ihrer Lebensgefährtin, der CNN-Reporterin Suzanne Malveaux, und ihrer 8-jährigen Tochter Soleil in der Hauptstadt Washington. In ihrem Auftreten erscheint Jean-Pierre durchaus nahbar und verbindlich. Aber für ihre politischen Anliegen tritt sie unbeirrt ein. Gern auch handgreiflich: 2019 ging sie bei einer Wahlkampfveranstaltung dazwischen, als die damalige Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris von einer Tierschützerin bestürmt wurde – noch bevor die Sicherheitskräfte zur Stelle waren. Auch sonst weiß Jean-Pierre sich durchzusetzen: „Egal, wo Sie arbeiten oder was Sie tun, Ihr Netzwerk ist Ihr stärkstes Werkzeug. Und es kann besonders wichtig für farbige Frauen wie mich sein, denn unsere Netzwerke helfen uns in einer Gesellschaft, die uns unterbezahlt und unterbewertet.“

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Und dann hat sie noch ein weiteres Erfolgsgeheimnis: „Führen Sie ein Rolodex. Ernsthaft! Mein Rolodex ist meine größte Waffe. Ich habe es seit meinem ersten Job in der New Yorker Politik im Jahr 2004 und ich habe es nie bereut. Es enthält alle, mit denen ich jemals gearbeitet habe, und erinnert mich daran, wie viele Leute ich habe, um mich zu unterstützen, wenn ich sie brauche.“