Johnson nach „Partygate"-Aussage schwer angeschlagen Hat der Ex-Premier das britische Parlament belogen? Sein Auftritt vor dem Parlamentsausschuss erzeugt Kopfschütteln selbst unter ihm Nahestehenden.

London -Nach seinen Aussagen zur „Partygate“-Affäre vor einem Parlamentsausschuss wächst die Kritik am britischen Ex-Premierminister Boris Johnson. „Boris hat seine Zukunft in Brand gesteckt“, zitierte das Portal „Politico“ am Donnerstag einen Abgeordneten von Johnsons Konservativer Partei. Vor allem der aggressive und aufbrausende Ton des 58-Jährigen sowie seine „fadenscheinigen“ Antworten wurden kritisiert. Der Ex-Premier sei nach „wütenden Auseinandersetzungen“ mit den Mitgliedern des Committee of Privileges „in Gefahr“, schrieb die Zeitung „i“.