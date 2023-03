JU-Landeschef sieht neues „Wir-Gefühl“ in Brandenburgs CDU Die Junge Union (JU) in Brandenburg hofft mit Landtagsfraktionschef Jan Redmann an der CDU-Landesspitze auf einen Neustart vor der Landtagswahl 2024. „Ich gl... dpa

Senftenberg -Die Junge Union (JU) in Brandenburg hofft mit Landtagsfraktionschef Jan Redmann an der CDU-Landesspitze auf einen Neustart vor der Landtagswahl 2024. „Ich glaube, dass wir mit dem neuen Schwung in der Fraktion eine CDU des Aufbruchs erleben werden“, sagte der JU-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Julian Brüning der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf die Mitgliederbefragung, bei der Redmann der einzige Kandidat ist, sagte er: „Das ist ein Zeichen des "Wir-Gefühls" in der CDU. Jan Redmann will eine Diskussion auf Augenhöhe.“ Die Befragung endete am Freitag. Die CDU will das Ergebnis am Sonntag veröffentlichen.