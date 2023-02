Jüdische Gemeinde: Nachama neuer Leiter von Rabbinerschule Nach den Turbulenzen an der Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg in Potsdam hat die jüdische Gemeinde zu Berlin den Rabbiner Andreas Nachama als neuen Schull... dpa

Berlin/Potsdam -Nach den Turbulenzen an der Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg in Potsdam hat die jüdische Gemeinde zu Berlin den Rabbiner Andreas Nachama als neuen Schulleiter benannt. Das teilte die Gemeinde am Freitag mit. Allerdings schwelt noch ein Streit zwischen der Gemeinde und dem Zentralrat der Juden in Deutschland, wie das Kolleg künftig organisiert und getragen werden soll. Der Zentralrat kommentierte die Personalie zunächst nicht.