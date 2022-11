Jüdischer Weltkongress ehrt Reuven Rivlin und Ken Burns Für ihr Engagement für die jüdische Kultur sind Israels früherer Präsident Reuven Rivlin und der Filmemacher Ken Burns ausgezeichnet. Auch Angela Merkel beka... dpa

ARCHIV - Reuven Rivlin (hier mit Partnerin Sarit Semah) wurde vom jüdischen Weltkongress geehrt. Felix Hörhager/dpa

New York -Israels früherer Präsident Reuven Rivlin und der US-Dokumentarfilmer Ken Burns sind vom Jüdischen Weltkongress (WJC) in New York für ihre Verdienste um das Judentum geehrt worden.