Jüdische Studenten in Berlin haben Angst: „Israel wird dämonisiert“

Der Konflikt in Nahost wird auch an deutschen Universitäten ausgetragen. Ein nicht repräsentatives Stimmungsbild der Berliner Zeitung unter Studenten in der Hauptstadt hat ergeben, dass sich viele Hochschüler mit Palästina solidarisieren. Auch aus Universitätskreisen ist zu vernehmen, dass es „starke Reaktionen“ auf eine öffentliche Solidaritätsbekundung mit Israel gegeben habe.



Das Statement wurde in den sozialen Netzwerken geteilt, dort musste das Social-Media-Team der Universität viele antisemitische und hasserfüllte Kommentare löschen. Jetzt finden sich unter dem Post noch Kommentatoren, die kritisieren, dass die Universität sich an dieser Stelle nicht auch mit den Palästinensern solidarisiert.

„Wieso verurteilt die Humboldt-Universität nicht die Situation in Gaza?“

In dem Statement heißt es: „Die Humboldt-Universität verurteilt den terroristischen Angriff auf Israel vom vergangenen Wochenende. Wir sind tief erschüttert angesichts des Ausmaßes der Gewalt. Unser Mitgefühl gilt insbesondere den vielen israelischen Studierenden und Wissenschaftler:innen an der HU, die seither um Angehörige und Freunde bangen. In Gedanken sind wir bei den Angehörigen der sechs Partnerinstitutionen der HU in Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Rehovot und in Be’er Scheva. Mit den Studierenden der HU, die sich für ein Auslandssemester in Israel aufhalten, stehen wir in Kontakt.“

Einige Kommentatoren entgegnen, dass sie sich schämen würden, die Universität zu besuchen oder für sie zu arbeiten. Eine Studentin schreibt: „Wieso verurteilt die Humboldt-Universität nicht die Situation in Gaza? Wieso verurteilt die Humboldt-Universität nicht alle Kriegsverbrechen im Nahen Osten? Wieso verurteilt die Humboldt-Universität nicht die systematische Tötung und Vertreibung von palästinensischen Frauen, Kindern und Männern? Ich vermute mal, der Beitrag kommt noch, so solidarisch wie diese Uni sich hier gibt.“

Juden an Universitäten haben Angst

Es gibt jedoch auch Kommentatoren, die die Hochschule in ihrer Solidaritätsbekundung unterstützen. So wie Anna Staroselski. Sie war Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion, ist Sprecherin des Vereins Werte-Initative und studiert an der Humboldt-Universität. Staroselski wird in ihrem Kommentar deutlich: „Wer nicht in der Lage ist, den Hamas-Terror zu verurteilen, hat an einer Universität nichts zu suchen.“



Gegenüber der Berliner Zeitung sagt Staroselski: „Israel wird dämonisiert – vor allem in progressiven Kreisen.“ Ihre Nachfolgerin als Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion, Hanna Veiler, hat deshalb nun viel zu tun. Jüdische Studenten hätten Angst. Veiler sagt auch, die Atmosphäre an Universitäten sei für jüdische Studenten derzeit schlecht. Es gebe einen antisemitischen Vorfall nach dem anderen. Menschen öffneten ihre sozialen Medien nicht mehr, weil sie hasserfüllte Kommentare bekämen. „Dafür reicht es schon, einen Davidstern in der Instabio stehen zu haben.“

Neben Angst gebe es viel Wut unter jüdischen Studenten. „Wir haben wahnsinnig viel Arbeit in Bildungsarbeit gesteckt, aber wahnsinnig viel, was wir erklärt haben, ist immer noch nicht angekommen. Das tut weh“, so die Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion.



Die Humboldt-Universität hat eigenen Angaben zufolge unterdessen erkannt, dass es erheblichen „Kommunikationsbedarf vonseiten der Studierenden mit palästinensischem Hintergrund“ gibt. Man wolle die Sicherheit und das Wohlergehen von israelischen und jüdischen Studierenden und Kolleginnen und Kollegen auf dem Campus gewährleisten. „Zugleich gilt es, angemessen auf die Sorgen der palästinensischen Studierenden einzugehen“, heißt es aus Universitätskreisen.