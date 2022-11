Jugendbeiräte wollen sich in Dachverband zusammenschließen Seit vier Jahren haben in Brandenburg Kinder und Jugendliche das Recht, in ihrer Gemeindevertretung gehört zu werden. Seitdem wurden zahlreiche Kinder- und J... dpa

Brandenburg/Havel -Die Jugendbeiräte in Brandenburg wollen sich in einem landesweiten Dachverband zusammenschließen. Ziel sei es, Erfahrungen auszutauschen und so die Schlagkraft zu erhöhen, sagte die Kinder- und Jugendbeauftragte des Landes, Katrin Krumrey, der Deutschen Presse-Agentur. Zur Gründung des Verbands am Sonntag in Brandenburg Havel wollen etwa 50 Vertreter der inzwischen mehr als 40 Jugendgremien aus Gemeinden im ganzen Land anreisen.