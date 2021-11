Klaus Hurrelmann ist der bekannteste Jugendforscher Deutschlands. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung wirft er einen Blick auf traumatische Erfahrungen junger Menschen der letzten Jahre, die Corona-Krise und das Erwachsenwerden in einer gespaltenen Gesellschaft. Hurrelmann und Simon Schnetzer haben vor kurzem die Studie „Jugend in Deutschland“ vorgestellt. Die beiden Autoren forschten vor allem zu den Corona-Strapazen, Klimasorgen und der politischen Orientierung junger Menschen in Deutschland.

Herr Hurrelmann, hat Sie etwas in der Trendstudie „Jugend in Deutschland“ überrascht?

Ja, das gibt es immer. Eine Überraschung ist die große Disziplin, die die jungen Leute auch noch nach fast zwei Jahren Pandemie an den Tag legen. Das kann man gar nicht hoch genug würdigen, denn wir sprechen über eine Lebensphase, die von Freiheitsdrang gekennzeichnet ist. Jugendliche können eigentlich gar nicht anders, als zu erkunden, zu testen – auch Grenzen zu übertreten. Dafür brauchen sie Freiheiten und Raum. Davon fällt in der Pandemie extrem viel weg. Dennoch halten sich laut unseren Forschungsergebnissen immer noch 60 Prozent der jungen Menschen an die Regeln und zeigen sich solidarisch. Eine andere Überraschung ist, dass die jungen Menschen sehr in Sorge um ihre Rentenabsicherung sind, man könnte ja denken, dass das für sie noch weit weg und kein Thema ist.

Sie haben mit der Studie auch festgestellt, dass das in der breiten Gesellschaft wahrgenommene Bild einer grünen und nachhaltig lebenden „Fridays for Future“-Generation nicht ganz stimmig ist.

Wir können anhand der Daten sehen, dass es sich dabei eher um eine laute und sich außerordentlich gut artikulierende Minderheit handelt, ungefähr 15 bis 20 Prozent. Dieser Teil verhält sich auch nachhaltig und gestaltet sein Leben entsprechend. Die größte Gruppe aber, das wird sehr deutlich, kann sich so einen Wechsel noch nicht recht vorstellen und bleibt eher bei alltäglichen Gewohnheiten, was Mobilität, Ernährung und Umweltschutz angeht. Und in der Mitte haben wir, auch das ist überraschend, eine sehr große Gruppe, die unentschlossen ist, die abwägt und auf unsere Fragen zu nachhaltigem Lebensstil vor allem mit „manchmal“ oder „vielleicht“ antwortet.

Sie forschen nun schon seit ungefähr 50 Jahren zu Jugendlichen und Bildung. Gab es in der bisherigen Zeit ein auch nur annähernd so einschneidendes Ereignis für junge Menschen wie die Corona-Pandemie?

Ich glaube nein. Für junge Menschen sind einschneidende Ereignisse immer schwerer zu verarbeiten als für Menschen, die schon lange leben. Corona hat die jungen Menschen gründlich aus dem Lebensrhythmus herausgeworfen. Aber es ist nicht das erste Schockerlebnis der letzten Jahre.

Haben Sie Beispiele?

Die Weltwirtschaftskrise im Jahr 2008 hat den damals und teilweise auch noch heute jungen Leuten das Gefühl gegeben, dass es wirtschaftlich möglicherweise keinen Platz für sie gibt, dass es in den Sternen steht, ob sie in Lohn und Brot kommen. Auch nicht zu unterschätzen in seiner Schockwirkung sind die Terroranschläge zu Beginn des Jahrtausends, die auch das Potenzial hatten, jemanden in seinen jungen Jahren sehr zu erschüttern. Ereignisse wie diese können den Glauben an eine berechenbare Zukunft schon sehr gefährden.

Aber die Pandemie unterscheidet sich in seiner Tragweite doch noch von Wirtschaftskrise und den Anschlägen vom elften September?

Ja. Sie ist unmittelbarer, hat ein ganz persönliches und akutes gesundheitsgefährdendes Potenzial. Obwohl junge Menschen in Deutschland in einer Wohlstandsgesellschaft aufwachsen, müssen sie sich auch schon in der formativen Zeit ihres Lebens intensiv mit Krisen beschäftigen. Und wenn man jetzt sieht, wie dicht diese Krisenereignisse aufeinanderfolgen, kann man schon in Sorge sein, dass das für manche zu viel wird. Dass sich derzeit 40 Prozent der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland als in ihrer psychischen Gesundheit belastet wahrnehmen, das ist schon ein echtes Warnsignal und muss als solches auch ernst genommen werden. Unter diesen 40 Prozent verbergen sich auch viele, die psychisch am Rande des Zusammenbruchs sind und dringend eine sofortige Unterstützung brauchen.

Aus der Erziehungswissenschaft und Soziologie ist bekannt, dass Menschen, die das Gefühl haben, gesellschaftlich den Anschluss zu verlieren und keine Aussicht auf eine finanziell abgesicherte Zukunft zu haben, in besonderem Maße anfällig sind für extremes Gedankengut, insbesondere für autoritäre politische Lösungsangebote von rechts. Müssen wir uns darüber bei den jungen Menschen Gedanken machen?

Das ist richtig. Wenn junge Menschen es nicht schaffen, die Situation innerhalb ihres familiären Umfelds zu bewältigen, findet sowohl eine nach innen als auch eine nach außen gerichtete Belastungsverarbeitung statt. Das lässt sich auch gegenwärtig während der Corona-Pandemie beobachten: Ich denke da an die sich häufenden Angststörungen, Depressionen und leider auch Suizidversuche. Die nach außen gerichtete Belastungsverarbeitung zeigt sich an einem gesteigerten Aggressionspotenzial gegen andere Menschen. Viele Lehrerinnen und Lehrer berichten gerade von ungewöhnlich aggressiven und undisziplinierten Schülern. Wenn die belastende Situation aber verarbeitet wird als etwas, das man auf die Politik projiziert, wenn Jugendliche sich vergessen fühlen, bekommt das ganze, ganz schnell eine politische Komponente …

Ist das denn der Fall?

Wir sind an der Schwelle dazu. In der aktuellen Studie haben wir festgestellt, dass Jugendliche den Eindruck haben, in der Corona-Pandemie nicht gehört worden zu sein. Um zu vermeiden, dass junge Menschen sich den politischen Rändern, vor allem dem rechten Rand des politischen Spektrums zuwenden, ist es sehr wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden. Sonst sind sie leicht anfällig für die vermeintlich einfachen Angebote von rechts, um den „systemkonformen“ Parteien mal zu zeigen, was Sache ist, dass sie „so nicht mit uns umgehen können“.

Marc-Steffen Unger Zur Person Klaus Hurrelmann ist 1944 geboren und studierte in Münster, Freiburg und Kalifornien Soziologie, Psychologie und Pädagogik. Seit den Siebzigerjahren forscht er zu den Themen Bildung, Sozialisation, Jugend und Gesundheitsförderung. Seit 2009 ist er Professor für Public Health and Education an der Hertie School of Governance in Berlin.

Sie haben sich auch die politische Orientierung der jungen Menschen angesehen. Was fällt da auf?

Die Mehrheit ist zum Glück noch sehr konstruktiv eingestellt, pragmatisch themenorientiert, wenig ideologisch oder parteigebunden. So kam es bei der vergangenen Bundestagswahl zu einer Auswahl von Parteien entlang von thematischen Interessen, die wir bereits besprochen haben: Klimaschutz, Freiheit und wirtschaftliche Zukunftssicherheit.

Erwartbar war auf jeden Fall, dass die Grünen sehr gut abschneiden werden. Wie erklären Sie sich, dass die FDP beinahe genauso hohen Zuspruch bei den 18- bis 29-Jährigen erfuhr?

Es gibt unter den jungen Menschen derzeit einen großen Wunsch nach Freiheit, nach Eigenverantwortlichkeit – eine Reaktion auf die vielen Einschränkungen. Die FDP hat das im Wahlkampf immer wieder aufgegriffen, an die Grundrechte erinnert und scharfe Kritik an der Corona-Politik der bestehenden Regierung geübt. Das ist bei jungen Leuten sehr gut angekommen und hat die AfD viele Stimmen gekostet.

Und die SPD?

Für sie hat sich im Wahlkampf ausgezahlt, das Thema Alterssicherung und berufliche Zukunftssicherung und Altersrente stark gemacht zu haben.

Eine weitere Frage, über die sich junge Menschen auch laut Ihrer Studie Sorgen machen, ist das Miteinander in Deutschland. Was bedeutet es für junge Menschen in einer entlang so vieler Linien gespaltenen Gesellschaft aufzuwachsen?

Unsere Studie bestätigt diese Vermutung ganz klar: Die Spaltung der Gesellschaft, das aggressive Auftreten von Leugnern der Corona-Pandemie und das Erstarken rechtsradikaler Parteien, verunsichert die Jugendlichen und macht ihnen Angst.

Können Sie das etwas näher erläutern?

Wenn junge Leute spüren, wie die Gesellschaft bröckelt und zerbricht, wenn es im Gebälk des sozialen Gefüges knarzt, dann berührt das empfindlich ihre Identität und führt zu bangen Fragen: „In was für einem Land lebe ich und welche Rolle kann ich einmal spielen?“ Wer sich hier stark verunsichert oder gar ausgegrenzt fühlt, der träumt gerne von der „starken Hand, die Ordnung bringt“.

Ist das in der Studie derzeit zu erkennen?

In Ansätzen ja: Die AfD kommt auf immerhin sieben Prozent Zustimmung. Sollten die Bruchlinien in der Gesellschaft noch stärker werden, könnte die Kritik am demokratischen Lebens- und Gesellschaftsmodell an Boden gewinnen. Noch ist die riesige Mehrheit der jungen Leute in Deutschland ganz klar demokratisch orientiert, auch nach dieser enorm harten Zeit für sie. Allerdings wollen sie nun auch endlich gehört und ernst genommen werden. Das ist für mich das zentrale Ergebnis der aktuellen Jugendstudie: Die neue Bundesregierung muss glaubwürdige Schritte unternehmen, um die junge Generation an der politischen Gestaltung des Landes zu beteiligen.