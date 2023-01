Jugendgewalt: Giffey fordert eine „konzertierte Aktion“ Nach dem „Gipfel gegen Jugendgewalt“ besteht bei den Teilnehmern Einigkeit: Es braucht nicht nur konsequente Strafverfolgung, sondern gleichzeitig bessere So... dpa

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Nach den Silvester-Krawallen hat Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey eine „konzertierte Aktion“ gegen Jugendgewalt angekündigt. Dafür will der Senat weitere Ausgaben für Sozialarbeit in Millionenhöhe ermöglichen. „Wir haben nicht nur Redebedarf, sondern wir haben auch Handlungsbedarf“, sagte Giffey am Mittwoch nach dem „Gipfel gegen Jugendgewalt“, zu dem sie ins Rote Rathaus eingeladen hatte. „Es ist ganz deutlich, dass die Ereignisse der Silvesternacht eine Zäsur sind.“