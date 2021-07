Es wird wieder ein sehr trauriger Geburtstag werden: Seit 11 Jahren ist Wikileaks-Gründer Julian Assange seiner Freiheit beraubt. Am 3. Juli wird Assange 50 Jahre alt. Doch es gibt keinen Sekt und keine Party. Assange sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh bei London, ist krank und verzweifelt. Erst vor wenigen Tagen konnte er für kurze Zeit seine Familie, seine Kinder sehen. Dann schlossen sich die schweren Gefängnistore wieder.

Julian Assange wartet auf eine Entscheidung, ob er von Großbritannien in die USA ausgeliefert wird. Im Januar entschied ein Gericht, dass er nicht ausgeliefert wird – aber nicht, weil er als Journalist geschützt werden muss. Lediglich seine schlechte Gesundheit hat ihn vor der Überstellung in eines der berüchtigten US-Gefängnisse bewahrt. Die US-Regierung hat Berufung eingelegt. Das endlose Warten geht weiter. Die drückende Ungewissheit bleibt. Die Isolation zerstört Assange langsam, wie Unterstützer wie der UN-Folterbeauftragte Nils Melzer und andere Freunde berichten. Der Aufdecker von US-Kriegsverbrechen verrottet im Knast.

Diese Woche ist der frühere US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld gestorben. Die internationale Presse schickte Rumsfeld respektvolle Nachrufe hinterher. Gelegentlich gab es kritische Nuancen. Doch im Gefängnis sitzt nicht der, der die Kriegsverbrechen zu verantworten hat, sondern derjenige, der sie aufgedeckt hat.

„Julian Assange wird seit Jahren ohne Anklage seiner Freiheit beraubt. Das ist eine Schande für den Westen“, sagt Sevim Dagdelen, Bundestagsabgeordnete der Links-Partei und eine der engagiertesten Unterstützerinnen von Assange. Dagdelen will Assange helfen und wünscht ihm daher zum Geburtstag, „dass er die nötige Gesundheit hat und die Kraft, durchzuhalten, bis ihn die internationale Solidaritätsbewegung aus dem Gefängnis befreit“. Dagdelen sagt, Assange sei „ein Dissident“, und der Westen müsse ihm genau jene Menschenrechte gewähren, die „wir bei autoritären Regimen zu Recht anmahnen“.

Dagdelen führt gemeinsam mit einer Parlamentariergruppe, in der sich Vertreter mehrerer Parteien für Assange engagieren, seit Monaten im Hintergrund Gespräche, wie Assange befreit werden könnte. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass zumindest Bewegung in die Sache kommt. Erst vor einigen Tagen hat der Kronzeuge der US-Anklage, ein Mann aus Island, eingeräumt, dass er für seine Aussage gegen Assange vom FBI bezahlt worden sei. Er widerrief seine Anschuldigungen in einer isländischen Zeitung.

Edward Snowden sagte in Moskau, damit habe die Anklage der US-Regierung ihre Grundlage verloren. Die internationalen Medien berichteten kaum von der sensationellen Wende. Immerhin: In Assanges Wikipedia-Eintrag ist sie vermerkt. Auch in den politischen Kreisen in Washington wurde der Widerruf wahrgenommen. Doch selbst bei den liberalen Politikern ist die Bereitschaft, sich für Assange zu engagieren, gering.

„Wenn jemand etwas bewegen kann, dann ist es Merkel“

So soll Bernie Sanders abgewinkt haben, als er um Hilfe gebeten wurde. Er wolle sich nicht mit dem „deep state“ anlegen, berichten Insider. Assange ist daher auf Vermittler von außen angewiesen. Bundesaußenminister Heiko Maas wird nicht viel zugetraut, im Gegenteil: Man sei froh, wenn Maas stillhalte und nicht das Falsche macht, sagen Assange-Unterstützer aus dem Bundestag hinter vorgehaltener Hand.

Die größten Hoffnungen ruhen auf Bundeskanzlerin Angela Merkel: Abgeordnete vermerken positiv, „dass es im Kanzleramt ein offenes Ohr“ gäbe für das Anliegen. Ein Parlamentarier sagt: „Wenn jemand etwas bewegen kann, dann ist es Merkel.“ Die Abgeordneten hoffen, dass Merkel vielleicht von der Überlegung geleitet sein könnte, ihre Amtszeit mit einer humanitären Geste zu beenden. Assange könnte dann in die Schweiz oder nach Deutschland reisen, um sich vor allem gesundheitlich erholen zu können.

Doch zuerst müssten die US-Behörden das Auslieferungsbegehren fallen lassen. Sonst bliebe Assange ein Gejagter, gleichgültig in welchem Land er Zuflucht findet. Entscheidend sei, dass die Amerikaner ihre Entscheidung gesichtswahrend treffen können müssen. Der Widerruf der Aussage durch den Kronzeugen könnte ihnen eine Brücke bauen.

Sevim Dagdelen ist der Auffassung, dass es bei Assange zwar zunächst vor allem um die humanitäre Geste gehe. Doch habe die Freilassung des Verlegers und Journalisten eine weit über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung: „Sein Schicksal geht uns alle an. Wir müssen die Pressefreiheit verteidigen, wenn wir unsere Demokratie erhalten wollen.“ Daher ist auch öffentlicher Druck nötig: Am Samstag, dem Geburtstag von Assange, wird es vor der US-Botschaft am Pariser Platz eine Mahnwache geben. Um 17 Uhr wird unter anderem Sevim Dagdelen sprechen. Auch Vertreter von „Reporter ohne Grenzen“ werden sich für Assange einsetzen. Die Mahnwache wird seit vielen Jahren alle zwei Wochen abgehalten.

Er hat nichts Unrechtes getan, und kritischer Journalismus sollte keine Heldentat, sondern die Normalität sein. Coral Franz, UdK-Studentin

Die Unterstützer Assanges sind Menschen, die sich Sorgen um die Demokratie machen – wie „Anna“, eine Betriebswirtin, die sagt: „Ich bin immer davon ausgegangen, dass, wenn ich nichts Unrechtes tue, mir auch nichts passiert. Es ist erschreckend, dass dies bei Assange nicht der Fall ist.“ Ein anderer Unterstützer ist „Robert“: Er ist Softwareentwickler und aus Polen in den 1980er-Jahren nach Berlin gekommen, in „der finsteren Jaruzelski-Zeit“, wie er sich erinnert: „Ich bin damals in den Westen gegangen, weil ich dachte, dass es hier anders ist. Im Lauf der Jahre ist eine Desillusionierung eingetreten. Ich stelle fest: Die Mechanismen sind dieselben.“ Wikileaks sei eine Initiative für mehr Transparenz gewesen. Dies sei nötig, und es reiche ihm nicht, wie viele andere Software-Kollegen einfach nur stille Sympathie für Assange zu haben: „Wir müssen etwas tun, wenn wir unsere Demokratie verteidigen wollen.“

Das sieht auch Coral Franz so, eine Kunststudentin an der UdK. Sie kam aus Bolivien über die Schweiz nach Berlin. Sie sagt: „Für mich stellt sich die Frage: In welche Zeit bewegt sich meine Generation?“ Franz verweist auf die enormen Veränderungen der Informationsprozesse durch die Digitalisierung. Wikileaks sei das Gegenteil von Facebook: Die Assange-Plattform hat die Mächtigen kontrolliert, Facebook sammelt die Daten der ahnungslosen Nutzer. Es gehe um eine Balance in den Informationswegen: „Es kann nicht sein, dass sie alles über uns wissen, wir aber nichts über sie wissen sollen“, sagt Franz über das Ungleichgewicht zwischen Nutzern, Regierungen und Technologie-Konzernen. Assange sei für sie weder „Staatsfeind“ noch „Held“: „Er hat nichts Unrechtes getan, und kritischer Journalismus sollte keine Heldentat, sondern die Normalität sein.“ Durch die Digitalisierung drohe eine „Entgrenzung der informationellen Selbstbestimmung“. Deshalb sei es wichtig, Assange zu unterstützen – weil er mit Wikileaks genau das richtige Gegengewicht zu den Regierenden geschaffen habe, um diese zu kontrollieren.

Positives Zeichen aus der britischen Botschaft in Berlin

Almut, Grundschullehrerin in Rente, sieht den Mangel der Transparenz als ein systemisches Problem und verweist auf die geheimen Verhandlungen zu den Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Sie sagt: „Es ist wichtig, dass wir der Politik mit unserem Protest signalisieren, dass wir uns gegen diese Entwicklung wehren wollen.“ Sie hat Assange immer wieder Briefe geschrieben, und einmal kam sogar eine kurze Antwort: „Da wusste ich wenigstens, dass die Briefe zu ihm durchgekommen sind.“

Allerdings erschreckt sie dieser Gedanke, genauso wie Thilo Haase, ein Schriftsetzer, ein Ostler, der sich gegen die „Schere im Kopf“ wehren will. Er war schon in den Vorwende-Zeiten bei Demos unter dem Dach der Kirche gegen die SED-Führung dabei. Er wisse, wovon er rede, sagt er: „Wir brauchen eine freie Presse, damit wir freie Bürger sein können und nicht Untertanen werden.“ Haase sagt, er sei verwundert, wie sehr sich in den vergangenen Jahren der „Meinungskorridor“ immer mehr verengt habe: „Ich kenn das aus der DDR: Da gab es eine öffentliche und eine private Meinung. Ich hätte nicht gedacht, dass wir im Westen wieder dorthin kommen werden.“

Heute liege die Macht nicht mehr bei der Politik, sondern bei Konzernen und internationalen Unternehmen. Daher glaubt Haase, dass die Unterstützung der Leute von der Mahnwache für Julian Assange auch bei den staatlichen Mitarbeitern durchaus mit Sympathie gesehen werde. Zwar habe man aus der US-Botschaft noch nie ein Lebenzeichen erhalten. Doch habe man vor der britischen Botschaft, die um die Ecke liegt, immer wieder Menschen getroffen, die den Protestierenden zugenickt hätten. Einige hätten sogar verstohlen den Daumen in die Höhe gereckt. Thilo Haase: „Da wussten wir: Die haben die totale Kontrolle – wenn sie nicht einmal die eigenen Leute in der Botschaft überzeugen können.“