Junge Leute übergeben Ideen an Sachsens Regierung

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, r) bekommt das «Jugendgutachten» übergeben. Sebastian Kahnert/dpa

Dresden/Halle -Junge Leute aus den sächsischen Braunkohlerevieren haben eine Fülle von Ideen für den Strukturwandel in der Lausitz und im mitteldeutschen Revier entwickelt. Am Dienstag wurde das „Jugendgutachten“ in der Staatskanzlei in Dresden an den sächsischen Regierungschef Michael Kretschmer und Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (beide CDU) übergaben. Zugleich forderten sie eine Beteiligung junger Leute an der Entwicklung der Region. Die Ideen reichen von der Stromerzeugung auf Verkehrsflächen über die Sanierung leerstehender Gebäude bis hin zur Umwandlung alter Tagebaue in Erlebnislocations. Straßenlampen sollen zugleich als Wlan-Hotspots und Ladesäulen für E-Autos dienen, unter dem Namen „Kohlosseum“ soll ein interaktives Museum und Musicaltheater entstehen.