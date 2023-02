Junger Bürgermeister: „Ich habe einen riesengroßen Spaß“ Das Netzwerk Junge Bürgermeister listet ihn als Deutschlands jüngsten hauptamtlichen Rathauschef auf: Seit rund einem Jahr ist Lucas Halle Bürgermeister von ... dpa

Zehdenick -Lucas Halle hat seit einem Jahr als Bürgermeister die Fäden der Stadt Zehdenick in der Hand - und bereut es trotz großer Herausforderungen nicht. „Ich würde mich in jeder Sekunde sofort wieder dazu entscheiden“, sagte der 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe einen riesengroßen Spaß daran. Ich gehe wirklich darin auf.“ Es sei viel Arbeit, aber es sei toll, in dem Alter die Entwicklung der Stadt maßgeblich mitzugestalten. Direkt nach seinem Amtsantritt im Februar 2022 ging es um den Umgang der 13.000 Einwohner-Stadt mit den Folgen des Ukraine-Kriegs.