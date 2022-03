Das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) ist eine Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Berlin. Sie wurde 2007 gegründet, um die Rechte, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie anderen Menschenrechtsdeklarationen und nationalen Verfassungen garantiert werden, mit juristischen Mitteln durchsetzen zu können. Andreas Schüller leitet den Programmbereich Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung beim ECCHR. Wir sprachen mit ihm über die Frage, ob Russland in der Ukraine Kriegsverbrechen verübt.

Gegen wen ermittelt der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag und wie sind Kriegsverbrechen definiert?

Der Internationale Strafgerichtshof hat in Bezug auf den Krieg in der Ukraine ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter eröffnet. Es wird ermittelt, ob Kriegsverbrechen begangen werden und wer eventuell dafür verantwortlich ist. Es gibt ganz unterschiedliche Kriegsverbrechen. Ein Tatbestand ist der absichtliche Angriff auf Zivilisten. Oder dass nicht zwischen zivilen und militärischen Zielen unterschieden wird. Der Einsatz von Streumunition kann ein Kriegsverbrechen sein oder das Foltern von Kriegsgefangenen.

Die russische Armee greift wohl in der Ukraine tatsächlich Zivilisten an, oder?

Nach dem ersten Eindruck scheint das so zu sein. Es scheinen Wohngebiete, die nicht in der Nachbarschaft eines militärischen Ziels liegen, beschossen worden zu sein, auch Krankenhäuser und eine Geburtsklinik in Mariupol. Es gibt auch im Krieg geschützte Einrichtungen, und dazu zählen Krankenhäuser und religiöse Einrichtungen, also auch Kirchen. Oder Orte, an denen Essen verteilt wird. Diese dürfen nicht angegriffen werden. Und es ist wohl auch Streumunition eingesetzt worden. Natürlich muss weiter ermittelt werden, aber es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, dass Russland in der Ukraine Kriegsverbrechen verübt. Die Frage ist dann, wer diese verübt hat und wer die Befehle dazu gab.

Nihad Nino Pusija Zur Person Andreas Schüller arbeitet seit 2009 beim ECCHR und leitet den Programmbereich Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung. Er hat Rechtswissenschaften in Trier und Orléans studiert, hält einen Master of Laws der Universität Leiden im Völkerrecht mit Spezialisierung im Völkerstrafrecht. Er ist in Berlin als Rechtsanwalt zugelassen. In Publikationen und Vorträgen widmet er sich dem Internationalen Strafrecht und dem Menschenrechtsschutz.

Es ist also nicht unbedingt der russische Präsident Putin selbst, der sich dafür verantworten muss?

Nicht unbedingt. Man würde sich zunächst die Entscheidungshierarchien in der Armee angucken. Es kann sein, dass Putin das konkrete Vorgehen komplett dem Militär überlässt. Möglicherweise ist es aber strafrechtlich relevant, dass er die Armee hinsichtlich der Angriffe auf geschützte Ziele nicht zurückgepfiffen hat. Ob Putin insgesamt verantwortlich ist, weil er den Befehl für den Angriffskrieg auf die Ukraine gegeben hat, ist noch einmal eine andere Frage.

Ermittelt das Gericht eigentlich von sich aus?

Das war zunächst beabsichtigt, aber es geht schneller, wenn Staaten den Fall an den Gerichtshof überweisen, und das haben 39 Staaten gemacht, unter anderem auch Deutschland. Als Mitgliedsstaaten können sie den Strafgerichtshof beauftragen.

Der Internationale Strafgerichtshof verfolgt ja auch das Verbrechen der Aggression. Begeht Putin dieses mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine?

Ich denke schon, und das wäre dann wirklich Putin zuzurechnen. Die Frage ist nur, von welchem Gericht das verfolgt werden kann. Der Internationale Strafgerichtshof könnte es nur verfolgen, wenn Russland Mitglied wäre. Das ist es aber nicht. Kriegsverbrechen kann dieses Gericht aber in Bezug auf alle Staaten verfolgen, egal, ob sie Mitglied sind oder nicht.

Schützt Putin die Tatsache, dass er Präsident ist?

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat ebenfalls bereits ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich möglicher Kriegsverbrechen eröffnet, aber nach dem Weltrechtsprinzip können einzelne Staaten Putin nicht verfolgen, solange er noch im Amt ist. Staatsoberhäupter genießen vor nationalen Gerichten anderer Staaten Immunität. Beim Internationalen Strafgerichtshof ist Immunität jedoch ausgeschlossen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Putin oder seine Generäle sich jemals vor Gericht verantworten müssen?

Internationale Haftbefehle sind zunächst das Ziel. Und eventuell kommen russische Soldaten, die in der Ukraine als Kriegsgefangene festgenommen werden, vor Gericht. Aber bei allen höheren Ebenen in der Armee und der Politik wird man abwarten müssen, was möglich sein wird. Denn für Gerichtsprozesse müssten sie Russland verlassen oder ausgeliefert werden.

Sie sind dann in Russland festgesetzt?

Reisesanktionen gibt es ja jetzt schon zum Teil, durch die EU zum Beispiel. Aber ein Haftbefehl würde natürlich eine Verstärkung bedeuten. Diejenigen, für die ein Haftbefehl besteht, können dann nur noch in Länder reisen, die nicht ausliefern. Das sind dann nicht mehr so viele.

Wenn es noch unabsehbar ist, ob russische Politiker oder hohe Angehörige der Armee je vor Gericht kommen – worin besteht denn der Wert der Ermittlungsverfahren?

Die Dokumentation allein ist schon wichtig, das Sammeln von Beweisen. Es gibt ein Archiv von Völkerrechtsstraftaten und Kriegsverbrechen. Es dient der Wahrheitsfindung, auch wenn die Verantwortlichen nie zur Rechenschaft gezogen werden würden. Das ist in jedem Konflikt extrem wichtig, um zu wissen, was passiert ist und wer dafür verantwortlich ist – nicht zuletzt für die Betroffenen.

Die Ukraine hat vergangene Woche in einer Dringlichkeitsklage vor dem Internationalen Gerichtshof Russland vorgeworfen, den Krieg zu Unrecht mit einem angeblichen Völkermord im Donbass zu rechtfertigen. Was ist dabei herausgekommen?

Russland ignoriert das Verfahren und ist zu der Verhandlung gar nicht erst erschienen. Da wird es bald ein Urteil geben.