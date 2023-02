Jurist wird neuer Kanzler der Europa-Universität Viadrina Der Jurist Robert Nissen wird neuer Kanzler der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Das teilte die Lehr-und Forschungseinrichtung am Donnerstag ... dpa

ARCHIV - Blick aus einem Hochhaus auf das Hauptgebäude der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Frankfurt (Oder) -Der Jurist Robert Nissen wird neuer Kanzler der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Das teilte die Lehr-und Forschungseinrichtung am Donnerstag mit. Der 49-Jährige übernimmt demnach die Leitung der Verwaltung am 15. März. Zuletzt hatte Nissen an der Technischen Universität Berlin den Bereich Studierendenservice geleitet.