Juristischer Ärger geht weiter: Eid-Aussage Trumps erwartet Eine Befragung Trumps zu den Geschäftspraktiken seines Unternehmens wurde im Juli verschoben - nun soll er unter Eid aussagen. Der Termin kommt zu einem sens... dpa

Donald Trump mit erhobener Faust auf dem Weg in das Büro der Generalstaatsanwaltschaft. Julia Nikhinson/AP/dpa

New York/Washington -Der ehemalige US-Präsident Donald Trump soll Medienberichten zufolge an diesem Mittwoch in einem zivilrechtlichen Streit um die Geschäftspraktiken seines Unternehmens in New York unter Eid aussagen.