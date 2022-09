Justizsenatorin äußert sich zu Flucht von Straftäter Der in Berlin aus dem offenen Vollzug geflohene Straftäter hat Bezüge zur organisierten Kriminalität. Das sagte Justizsenatorin Lena Kreck am Mittwoch im Rec... dpa

ARCHIV - Sicherheitsleuchten und Überwachungskameras sind vor einem Gebäude auf dem Gelände der JVA Tegel zu sehen. Paul Zinken/dpa/Archiv

Berlin -Der in Berlin aus dem offenen Vollzug geflohene Straftäter hat Bezüge zur organisierten Kriminalität. Das sagte Justizsenatorin Lena Kreck am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses, sie nahm dabei Bezug auf eine Einschätzung der Staatsanwaltschaft. Aufgrund der kriminellen Entwicklung des Mannes könne sie eine Gefährdung der Bevölkerung nicht ausschließen, räumte die Linken-Politikerin ein. „Das ist ein ganz missliches Vorkommnis“, sagte Kreck. Der 41-Jährige war in der Nacht zum Sonntag aus dem offenen Vollzug in Berlin-Spandau verschwunden.