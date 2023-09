JVA Plötzensee zu 96 Prozent voll: Ein Drittel sitzt wegen Armutsdelikten

Schwarzfahren ist in Deutschland eine Straftat. Wer dreimal erwischt wird, bekommt eine Anzeige und muss Strafe zahlen. Wer die Strafe nicht zahlen kann, muss stattdessen ins Gefängnis oder gemeinnützige Arbeit leisten. Bisher gilt ein Tag im Gefängnis wie ein Tagessatz Geldstrafe. Das soll sich jetzt ändern.

Ein Tag im Gefängnis soll in Zukunft wie zwei Tagessätze gelten. Das plante der Bundestag ab dem 1. Oktober. Jetzt wird der Umrechnungsmaßstab von Geld- in Ersatzfreiheitsstrafe jedoch um vier Monate verschoben. Die Länder benötigten noch mehr Zeit, um die Computersysteme umzustellen.

JVA Plötzensee zu 96 Prozent belegt

Ein neuer Umrechnungsmaßstab würde die Gefängnisse entlasten. In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee werden die meisten Ersatzfreiheitsstrafen in Berlin abgesessen. Dort sind aktuell mehr als 96 Prozent des geschlossenen Bereichs belegt, ein Drittel davon von Menschen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. In dem zu zwei Dritteln belegten offenen Bereich sind es sogar 100 Prozent. Auf Anfrage der Berliner Zeitung erklärt die Senatsverwaltung für Justiz, der Anteil an Schwarzfahrern unter den Ersatzfreiheitsstrafen Verbüßenden werde statistisch nicht erhoben. Auch Ladendiebstahl, Sachbeschädigung oder kleinere Körperverletzungen können mit einer solchen Strafe geahndet werden.

Der rechtspolitische Sprecher der Linkspartei, Sebastian Schlüsselburg, sagt, die geplante Veränderung des Umrechnungsmaßstabs sei nur eine Behandlung von Symptomen. Um etwas zu verändern, müsse der Nahverkehr bezahlbar bleiben. Durch das 9-Euro-Ticket und die darauf folgenden 29- und 9-Euro-Sozial-Tickets für Menschen mit Transferleistungen ist die Anzahl der festgestellten Schwarzfahrer deutlich gesunken. Das geht aus den Antworten auf entsprechende Anfragen Schlüsselburgs im Berliner Abgeordnetenhaus hervor.

Dieser Trend zeigt sich auch bei der Anzahl an Anzeigen, die die BVG wegen wiederholten Schwarzfahrens gestellt hat. Von Jahresbeginn bis 30. April 2023, dem ersten Jahr nach Corona, hat die BVG nach eigenen Angaben 922 Anzeigen gegen Personen wegen des Erschleichens von Leistungen gestellt. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2019, dem letzten Jahr vor Corona, waren es 2841 Anzeigen.

Schlüsselburg: Schwarzfahren muss aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden

Im ersten Halbjahr 2023 haben 1606 Menschen ihre Ersatzfreiheitsstrafe in einer Berliner Justizvollzugsanstalt angetreten. Laut dem Bündnis zur Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe ist diese mittlerweile die häufigste Form der Freiheitsstrafe in Deutschland. Schlüsselburg fordert daher, Haftgründe wie Schwarzfahren oder Containern, wenn also im Müll nach Brauchbarem gesucht wird, zu entkriminalisieren. Dafür müssten diese Gründe aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden.

Das erklärt auch die justizpolitische Sprecherin der Grünen, Petra Vandrey: „Menschen, die ihre Geldstrafe nicht zahlen können, gehören meiner Ansicht nach gar nicht in die Haft, sondern brauchen Beratung“, schreibt die Politikerin auf Anfrage der Berliner Zeitung. „Sie sollten durch Ratenzahlungen oder Projekte, bei denen sie Arbeitsstunden erbringen können, die Haft ganz vermeiden können.“

Linke-Politiker Schlüsselburg fordert eine Beibehaltung des Sozialtickets für 9 Euro. Dies ist laut einer Sprecherin der CDU-geführten Senatsverwaltung für Finanzen auch für 2024 und 2025 geplant. Schlüsselburg erkennt aber auch Vorteile in einem „solidarisch finanzierten“, also vollständig von Steuern bezahlten, kostenlosen Nahverkehr. „Wenn das nicht für alle möglich sein sollte, dann zumindest für Obdachlose.“ Technisch wäre das kein Problem: Das Land Berlin könne seine 100-prozentige Tochter BVG etwa anweisen, dass Obdachlose nicht mehr kontrolliert werden sollen. Wäre das dann am Ende für alle günstiger?

230 Euro pro Tag pro Häftling

Laut Schlüsselburg ist eine Entkriminalisierung des Schwarzfahrens geboten, um Arme nicht zu kriminalisieren. Außerdem würde es zu einer Entlastung für Staatsanwaltschaft und Gerichte führen. Zudem wird der Steuerzahler durch die Haftstrafe zusätzlich belastet. Denn ein Haftplatz kostet den Steuerzahler pro Tag 230 Euro. Personen sind wegen Ersatzfreiheitsstrafen zwischen 30 und 90 Tagen in Haft. Das macht 6900 bis 20.700 Euro. Bei einem Bußgeld von 60 Euro stehen die entstehenden Kosten also nicht im Verhältnis.

Bei Delikten, auf die Ersatzfreiheitsstrafen folgten, einschließlich wegen Schwarzfahrens, handle es sich meist um Armutsdelikte, erklärt Schlüsselburg. Menschen, die von Armut betroffen, obdachlos seien oder psychische oder Suchterkrankungen hätten, würden häufig verurteilt. Manchmal würden Obdachlose gezielt versuchen in ein Gefängnis zu gelangen, um ein warmes Zuhause, medizinische Versorgung oder warmes Essen genießen zu können. Dabei sei eine JVA nicht da, um soziale Probleme abzufedern.

Statistisch werden die Hintergründe der Inhaftierten nicht erhoben. Doch die Justizverwaltung erklärt, dass ein „ganz überwiegender Anteil der Ersatzfreiheitsstrafe verbüßenden Personen arbeitslos ist; viele der Ersatzfreiheitsstrafe verbüßenden Personen verfügen darüber hinaus über keinen festen Wohnsitz“. Weiter heißt es: „Vielen ist es in der Vergangenheit nicht gelungen, in Kontakt mit den bestehenden Hilfeeinrichtungen zu treten, um Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen oder Transferleistungen zu beziehen. Die Personengruppe ist deutlich überdurchschnittlich von – häufig multiplen – Suchterkrankungen betroffen.“ Außerdem hätten sie häufig wegen ihrer prekären Lebensverhältnisse einen schlechten körperlichen Allgemeinzustand und schwere oder unbehandelte psychische Erkrankungen.

Es sei anzunehmen, dass die meisten Insassen aufgrund ihres Zustandes nicht vom Sozialticket Gebrauch gemacht haben. Die meisten seien dazu nicht in der Lage, da Alltagssituationen ihnen bereits erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Das heißt: Die Einführung des 9-Euro-Sozialtickets Anfang dieses Jahres hat für die JVA Plötzensee keine Veränderung gebracht. Könnte es dafür vielleicht noch zu früh sein?

Initiative Freiheitsfonds kauft Schwarzfahrer frei

Die Initiative Freiheitsfonds berichtet auf ihrer Website, dass in Deutschland Betroffene bis zu einem Jahr in Haft bleiben können. Fast 90 Prozent der Betroffenen seien arbeitslos, 15 Prozent hätten keinen festen Wohnsitz und 15 Prozent seien suizidgefährdet. Die Initiative kaufe Menschen frei, die wegen Fahren ohne Fahrschein inhaftiert seien.

Dafür sammeln sie Spenden und bezahlen die Geldstrafe von etwa 200 bis 3000 Euro. Dadurch würden Justizvollzugsanstalten und Steuerzahler entlastet und Betroffene entkriminalisiert. 838 Personen habe die Initiative in ganz Deutschland bereits freigekauft, diese waren insgesamt zu 156 Jahren Haft verurteilt. Dafür hat die Initiative seit Dezember 2021 bereits 752.000 Euro ausgegeben und der Staat 12,1 Millionen Euro gespart.