Kabinett auf Tour: Sitzung zu Strukturwandelprojekten Das Brandenburger Kabinett tagt an diesem Dienstag in Cottbus. In der Reihe „Kabinett vor Ort“ will die Landesregierung unter Leitung von Ministerpräsident D... dpa

Cottbus -Das Brandenburger Kabinett tagt an diesem Dienstag in Cottbus. In der Reihe „Kabinett vor Ort“ will die Landesregierung unter Leitung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) aktuelle Themen und gemeinsame Vorhaben besprechen. Die zweitgrößte Stadt Brandenburgs gilt als Zentrum des Strukturwandels in der Lausitz. Themen sind unter anderem die zu verwirklichenden Schlüsselprojekte der Strukturentwicklung wie das neue Bahnwerk, der Lausitz Science Park und die Unimedizin.