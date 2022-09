Kabinett berät über Corona-Regeln: Neue Warnampel Wenige Tage vor dem Start neuer bundesweiter Corona-Regeln berät die Brandenburger Landesregierung am Dienstag für den Bedarfsfall über den Rahmen für möglic... dpa

Potsdam -Wenige Tage vor dem Start neuer bundesweiter Corona-Regeln berät die Brandenburger Landesregierung am Dienstag für den Bedarfsfall über den Rahmen für mögliche schärfere Maßnahmen. Dabei geht es auch um eine neue Warnampel des Landes: Als Grundlage für die Entscheidung über schärfere Regeln wie eine Maskenpflicht in Gaststätten und Läden soll die Situation in Krankenhäusern dienen. Zunächst soll der Basisschutz in Brandenburg weiter gelten.