Kabinett beschließt Nationale Wasserstrategie Im Zuge der Klimakrise wird in manchen Regionen bereits das Wasser knapp. Um eine nachhaltige Versorgung zu sichern, plant die Regierung ein Aktionsprogramm.... dpa

Berlin -Um die Wasserversorgung in Deutschland künftig trotz der Folgen des Klimawandels zu sichern, hat die Bundesregierung eine Nationale Wasserstrategie auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Entwurf von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), der ein Aktionsprogramm mit rund 80 Maßnahmen beinhaltet. Unter anderem soll die Wasserspeicherung in den Kommunen verbessert werden und eine bundesweite Leitlinie für den Fall einer Wasserknappheit vorbereitet werden.